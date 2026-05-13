Plazo fijo: cuánto gano a 30 días si invierto $350.000 por home banking

Conocé cuánto podes ganar en mayo de 2026 y si rendimiento cambia si la realizas por home banking o en sucursal.

Los plazos fijos electrónicos ofrecen una tasa levemente superior a las operaciones realizadas en la sucursal presencial.

El plazo fijo sigue teniendo un lugar muy importante en cuanto a las alternativas de ahorro más elegidas por los argentinos. Aunque en los últimos meses las tasas quedaron por debajo de la inflación y aparecieron opciones financieras más rentables, muchas personas todavía continúan optando por este instrumento, ya que ofrece previsibilidad y seguridad.

A diferencia de otras inversiones que son más volátiles, el plazo fijo permite conocer desde el primer momento cuánto dinero se va a recibir al finalizar el período acordado. Esto lo convierte en una herramienta muy utilizada por pequeños ahorristas, jubilados y personas que prefieren evitar riesgos financieros.

En mayo de 2026, las entidades bancarias mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas para operaciones digitales y aquellas realizadas de manera presencial. Los bancos siguen impulsando el uso de home banking y aplicaciones móviles , por lo que las inversiones realizadas por vías electrónicas suelen tener un rendimiento algo superior.

Actualmente, invertir $350.000 en un plazo fijo electrónico a 30 días permite obtener un rendimiento moderado pero estable. En el caso de realizar la operación mediante home banking, los valores aproximados son:

capital invertido: $350.000

intereses generados: $5.034,25

monto total al vencimiento: $355.034,25

TNA: 17,50%

TEA: 18,98%

El home banking, estos últimos años se consolidó como el canal más utilizado para constituir plazos fijos y esto es debido a varias ventajas que tiene frente a la opción tradicional:

permite invertir sin ir al banco

la operación se realiza en pocos minutos

se puede hacer desde el celular

ofrece renovación automática

se puede hacer en cualquier horario

permite consultar el rendimiento online

Además, muchas entidades financieras ofrecen mejores tasas digitales para reducir la atención presencial y fomentar las operaciones electrónicas.

De igual forma, los especialistas recomiendan comparar todo con la inflación, ya que muchas veces el rendimiento queda por debajo de la inflación mensual, lo que termina generando pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, para quienes buscan evitar fluctuaciones o inversiones más complejas, el plazo fijo sigue siendo una alternativa valorada por su bajo nivel de riesgo.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Por sucursal

En el caso de constituir el plazo fijo directamente en una sucursal bancaria, el rendimiento es levemente inferior respecto al canal electrónico. Para una inversión de $350.000 a 30 días, los números aproximados son:

capital invertido: $350.000

intereses ganados: $4.890,41

monto total: $354.890,41

TNA: 17%

TEA: 18,39%

La diferencia frente al home banking no es muy grande, aunque igualmente representa algunos pesos adicionales para quienes operan digitalmente. A pesar de esto, muchas personas todavía prefieren realizar el trámite de manera presencial, especialmente:

adultos mayores

jubilados

clientes que necesitan asesoramiento

personas que no utilizan aplicaciones bancarias

usuarios que priorizan la atención personalizada

El plazo fijo tradicional continúa siendo considerado una de las inversiones más simples del sistema financiero argentino. No requiere conocimientos avanzados ni seguimiento constante del mercado. De todos modos, antes de realizar la contitución de la inversión, los analistas financieros recomiendan tener en cuenta algunos puntos importantes:

el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento

no se puede retirar antes sin perder intereses

las tasas pueden modificarse mes a mes

la inflación puede superar la rentabilidad

existen alternativas más agresivas con mayor retorno

A pesar de contar con rendimientos moderados, el principal atractivo del plazo fijo sigue siendo la estabilidad. En un contexto económico cambiante, el saber exactamente cuánto dinero se va a corar al finalizar los 30 días, para muchos continúa siendo una ventaja importante, sobre todo para las personas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo.