Adiós a las pinchaduras: así son los neumáticos sin aire que ya se prueban en las calles

La tecnología que elimina pinchaduras y reduce el mantenimiento empezó a utilizarse en un servicio autónomo en Japón.

Luego de años de desarrollo, los neumáticos sin aire dejaron de ser una idea experimental para dar su primer paso en condiciones reales.

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La compañía japonesa Bridgestone comenzó a utilizarlos en un sistema de transporte autónomo en la ciudad de Higashiomi , en Japón.

La implementación se realiza en vehículos eléctricos de baja velocidad, diseñados para trasladar principalmente a personas mayores en recorridos preestablecidos. Este entorno controlado permite analizar el desempeño de la tecnología en situaciones cotidianas sin exponerla a exigencias extremas.

La principal diferencia frente a los neumáticos tradicionales es clara: no requieren aire para funcionar , lo que elimina el riesgo de pinchaduras y reduce significativamente las tareas de mantenimiento. Este avance representa uno de los cambios más relevantes en décadas dentro de un componente clave del vehículo.

El secreto de estos neumáticos está en su estructura. En lugar de una cámara inflada, incorporan radios internos fabricados con resina termoplástica reciclable , que cumplen la función de soportar el peso del vehículo y absorber las irregularidades del terreno.

Sobre esa base se coloca una banda de rodadura convencional, encargada del contacto con el asfalto. Según el fabricante, ambos componentes pueden reciclarse, lo que se alinea con las estrategias globales de reducción del impacto ambiental.

El secreto de estos neumáticos está en su estructura. En lugar de una cámara inflada, incorporan radios internos fabricados con resina termoplástica reciclable, que cumplen la función de soportar el peso del vehículo y absorber las irregularidades del terreno.

Además de su durabilidad, la eliminación del aire evita problemas asociados a la presión incorrecta, una de las causas más frecuentes de desgaste irregular y fallas en neumáticos tradicionales.

La iniciativa forma parte de un programa global de la compañía orientado a la movilidad sustentable, que busca combinar innovación tecnológica con soluciones más eficientes y amigables con el medio ambiente.

A pesar de los avances, la adopción masiva todavía no es inminente. La tecnología enfrenta desafíos importantes, como mejorar el confort de marcha, reducir el ruido, optimizar la disipación del calor y garantizar un comportamiento seguro a altas velocidades.

Por ahora, su uso se limita a aplicaciones específicas, pero el potencial es amplio. De hecho, ya se analizan variantes para otros entornos, incluso fuera del planeta, con desarrollos pensados para vehículos de exploración.

El camino hacia los autos particulares aún es largo, pero este primer uso en condiciones reales marca un paso clave: los neumáticos sin aire ya no son una promesa, sino una tecnología en evolución concreta.