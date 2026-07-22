Tesla decepcionó a Wall Street: ganó mucho menos de lo esperado y sus acciones se hunden 4%

La automotriz aceleró sus negocios de energía y servicios. Sin embargo, las ganancias quedaron muy por debajo de lo proyectado, mientras el gasto en inteligencia artificial, robotaxis y robótica deterioró el flujo de caja.

Tesla superó las previsiones de ingresos, pero el deterioro de los márgenes y el fuerte aumento del gasto volvieron a poner en duda la rentabilidad de sus proyectos de inteligencia artificial y autonomía.

El balance de Tesla mostró una marcada diferencia entre el crecimiento comercial y el desempeño financiero . Aunque los ingresos y las entregas superaron ampliamente las proyecciones , la rentabilidad se deterioró por el aumento de los costos y las inversiones destinadas a sus nuevos proyectos . Ante esta combinación, la acción cerró la rueda regular con una baja de 1,3% y se hundía más de 4% después del cierre.

Durante el segundo trimestre , la facturación alcanzó los u$s28.240 millones , lo que representó un crecimiento interanual de 26% y superó el consenso de aproximadamente u$s26.400 millones. En cambio, la ganancia ajustada fue de apenas u$s0,33 por acción, casi 40% por debajo de los u$s0,54 que esperaban los analistas.

La principal contradicción apareció en el negocio automotriz . La empresa entregó un récord de 480.126 vehículos, 25% más que un año atrás y cerca de 74.000 unidades por encima de las estimaciones . Sin embargo, el ingreso operativo cayó 57% hasta u$s398 millones, mientras que el margen se redujo desde 4,1% hasta apenas 1,4%.

En este sentido, Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz , calificó los resultados como “mixtos” , debido a que la sorpresa positiva en facturación estuvo acompañada por una fuerte decepción en ganancias. Además, destacó que el CapEx fue más del doble que durante el primer trimestre.

A su vez, los gastos operativos aumentaron 47% hasta u$s4.350 millones, impulsados por las inversiones en inteligencia artificial y otros proyectos de investigación y desarrollo. Como los ingresos automotrices crecieron 23%, por debajo del avance de las entregas , los números también sugieren una reducción del precio promedio por vehículo y un mayor uso de descuentos para sostener el volumen.

Tesla alcanzó un récord de entregas y avanzó en la integración de inteligencia artificial, aunque el aumento de los costos redujo con fuerza sus márgenes y ganancias.

El gasto avanza antes que los nuevos negocios

Los resultados se conocieron en medio de una discusión creciente sobre el retorno de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial. En el caso de Tesla, esa presión es particularmente elevada porque la compañía financia al mismo tiempo la producción del Cybercab, la expansión de Robotaxi, las líneas de Optimus, el desarrollo de semiconductores, la capacidad de cómputo y nuevas fábricas de almacenamiento energético.

Como consecuencia, el gasto de capital aumentó 142% interanual hasta u$s5.790 millones. Si bien el flujo de caja operativo creció 85% hasta u$s4.700 millones, el flujo de caja libre pasó de u$s1.440 millones positivos en el trimestre anterior a un déficit de u$s1.090 millones. De esta manera, el ciclo de inversión ya comenzó a reducir la generación de efectivo y llevó la caja y las inversiones a u$s43.520 millones.

Frente a esas dudas, la empresa mostró algunos avances concretos. Robotaxi amplió sus operaciones, la producción del Cybercab comenzó en Texas y las primeras líneas de Optimus se están instalando en Fremont. Sin embargo, estas iniciativas todavía se encuentran en etapas iniciales y no generan ingresos capaces de compensar la presión sobre los márgenes.

Tesla acelera la producción del Cybercab y la instalación de las primeras líneas de Optimus, aunque el fuerte aumento del gasto todavía no se traduce en ingresos relevantes.

Por qué cayó la acción

Pese al crecimiento de los ingresos, el papel terminó la rueda regular con una baja de 1,3% y profundizó el retroceso a más de 4% después del cierre. La reacción respondió a que las entregas ya eran conocidas desde comienzos de julio, por lo que el dato decisivo para los inversores era la evolución de los márgenes y la generación de caja.

Además, la acción cotizaba cerca de 167 veces ganancias, un múltiplo que incorpora expectativas muy elevadas sobre Robotaxi, Optimus y el software de conducción autónoma. Con esa valuación, el mercado exige una ejecución prácticamente perfecta, por lo que la caída del margen operativo y el regreso del flujo de caja libre a terreno negativo opacaron el crecimiento comercial.

A esta presión se suma la incertidumbre sobre los plazos. Los reiterados retrasos en los objetivos de Robotaxi debilitaron la confianza en las fechas comunicadas por la empresa y elevaron la necesidad de mostrar avances verificables. Así, los inversores dejaron en claro que los anuncios ya no son suficientes y que esperan pruebas sobre la escala, la regulación y la rentabilidad de los nuevos negocios.

Las variables que definirán los próximos trimestres

En adelante, una de las principales referencias será el margen automotriz sin créditos regulatorios. Su evolución permitirá determinar si Tesla puede sostener el volumen de ventas sin recurrir a mayores descuentos ni sacrificar todavía más rentabilidad frente a la competencia china.

También será clave la trayectoria del CapEx, luego de que la guía anual para 2026 aumentara desde u$s20.000 millones hasta más de u$s25.000 millones. Si el gasto mantiene el ritmo del segundo trimestre, la generación operativa deberá acelerarse para evitar una reducción más pronunciada de la posición de caja.

Como conclusión, Seoane sostuvo que la demanda vinculada con la inteligencia artificial continúa firme, aunque la reacción del mercado se mantiene prudente después de las fuertes subas acumuladas por varias compañías del sector. En el caso de Tesla, sin embargo, una recuperación sostenida dependerá de que la expansión de sus nuevos negocios logre compensar la pérdida de rentabilidad del segmento automotriz y el fuerte consumo de capital.