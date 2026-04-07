Francia cambia de estrategia: saca sus las últimas reservas de oro en EEUU y las lleva a la Unión Europea + Seguir en









En lugar de refinar y transportar el oro antiguo desde Estados Unidos, la entidad decidió venderlo y adquirir lingotes nuevos que cumplen las normas internacionales vigentes en el mercado europeo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió sacar sus reservas de oro que estaban en EEUU.

El Banco Central de Francia vendió parte de sus reservas de oro depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos en Nueva York. En vez de transportarlo, compró su equivalente en Europa, lo que le permitió obtener un beneficio de 12.800 millones de euros.

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Las reservas de oro de Francia ascienden actualmente a unas 2.437 toneladas, consideradas las cuartas más grandes del mundo, y se encuentran ahora íntegramente en París. De este total, 134 toneladas corresponden a lingotes y monedas antiguas que el Banco de Francia prevé modernizar para que se ajusten a los estándares actuales de aquí a 2028.

macron Cómo fue la operatoria para sacar el oro de EEUU y llevarlo a Europa En lugar de refinar y transportar el oro antiguo desde Estados Unidos, la entidad decidió venderlo y adquirir lingotes nuevos que cumplen las normas internacionales vigentes en el mercado europeo.

La transacción se llevó a cabo en 26 operaciones distintas entre julio de 2025 y principios de 2026.

El banco vendió 129 toneladas de oro, equivalentes a alrededor del 5% de las reservas totales de oro de Francia y que eran las últimas que permanecían en Nueva York. Todas las reservas de oro francesas se encuentran ahora en París.7

Francia asegura que la totalidad de sus reservas residan exclusivamente en su capital. La decisión refuerza la autonomía del sistema financiero francés en un contexto de tensiones crecientes y cambios en las alianzas tradicionales de Occidente.