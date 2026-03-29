Francia: alerta antiterrorista tras frustrar un ataque contra una sucursal bancaria estadounidense + Seguir en









El incidente ocurrió en la madrugada frente a un edificio del Bank of America. Un joven de 17 años fue detenido cuando intentaba hacer estallar el artefacto y el cómplice huyó.

La policía parisina custodia el edificio del Bank of America en el distrito 8 de París. EFE

Un intento de atentado con bomba fue neutralizado por la policía francesa en las inmediaciones del Bank of America, en el centro de París. Durante el operativo, los agentes capturaron a un sospechoso de 17 años, aunque todavía buscan a un cómplice que escapó del lugar.

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Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia, confirmó que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) ha iniciado una investigación por terrorismo. Según el funcionario, el incidente presenta "vínculos" directos con la actual crisis en Medio Oriente.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada (01:30 GMT) frente a un edificio del Bank of America en el distrito 8, a pocas calles de los Campos Elíseos. Las investigaciones preliminares revelaron que el joven detenido poseía un dispositivo explosivo artesanal con una carga de 650 gramos. El objetivo del ataque era la calle La Boétie, situada en una zona de alta afluencia turística de la capital francesa.

“Enhorabuena por la rápida intervención de una unidad de la prefectura de policía de París, que permitió frustrar durante la noche en París un acto violento de naturaleza terrorista”, afirmó Núñez.

Fuentes de la policía parisina informaron que el laboratorio central de la prefactura quedó a cargo del análisis del explosivo. La investigación la asumió la fiscalía antiterrorista y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), según confirmó Nuñez.

Ahora, el detenido enfrenta cargos por tentativa de daños mediante métodos peligrosos e incendio, así como por la fabricación, posesión y transporte de artefactos explosivos. Además, se le imputa el delito de asociación delictiva con fines terroristas. incidente en París El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. frente a un edificio del Bank of America. Sebastien DUPUY / AFP El incidente de París podría presentar "vínculos" con la crisis en Medio Oriente Ante este escenario, Laurent Nuñez precisó que el gobierno reforzó la protección sobre lugares de interés estadounidense y de la comunidad judía, así como sobre algunas personalidades públicas. Jan Op Gen Oorth, portavoz de Europol, confirmó a Le Parisien que “el nivel de amenaza terrorista y extremista violento en la Unión Europea es considerado elevado”. Se registraron una serie de ataques e intentos de agresión a las comunidades judías de Europa en los últimos días de marzo. El Reino Unido, Bélgica y Países Bajos reportaron incidentes, destacando el arresto de dos sospechosos tras un ataque incendiario contra coches en la capital británica

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