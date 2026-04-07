Intel anunció un megaproyecto con Elon Musk para impulsar la inteligencia artificial

La empresa se sumará a un proyecto que busca generar 1 teravatio anual de capacidad de cómputo para hacerle frente a la demanda de inteligencia artificial.

Intel dio un paso estratégico clave al sumarse al ambicioso proyecto “Terafab” , impulsado por Elon Musk junto a Tesla, SpaceX y xAI . Se trata de una iniciativa sin precedentes en la industria de semiconductores , cuyo objetivo es construir un complejo capaz de producir chips de inteligencia artificial a una escala nunca vista.

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El proyecto Terafab busca alcanzar una capacidad de 1 teravatio anual de cómputo , una cifra que superaría ampliamente la producción actual global de chips de IA.

Este volumen está pensado para abastecer la creciente demanda de tecnologías como vehículos autónomos, robots humanoides, centros de datos y sistemas espaciales impulsados por inteligencia artificial.

En este contexto, Intel aportará su experiencia en diseño, fabricación y empaquetado de chips de alto rendimiento . La compañía jugará un rol clave para acelerar el desarrollo de esta “megafábrica”, que apunta a integrar todo el proceso productivo en un solo lugar, desde la concepción del chip hasta su ensamblaje final. Esta integración vertical busca reducir dependencias externas y mejorar la velocidad de innovación.

"Nuestra capacidad para diseñar, fabricar y empaquetar chips de ultra alto rendimiento a gran escala ayudará a acelerar el objetivo de Terafab de producir 1 teravatio por año de capacidad de cómputo para impulsar los avances futuros en IA y robótica", detalló Intel en sus redes sociales.

intel.webp Intel se sumará a un proyecto que busca generar 1 teravatio anual de capacidad de cómputo para hacerle frente a la demanda de inteligencia artificial.

El complejo se ubicaría inicialmente en Texas, cerca de las operaciones de Tesla, y forma parte de una visión más amplia de Musk: asegurar el suministro de chips ante una demanda futura que, según él, superará ampliamente la capacidad actual de fabricantes como TSMC o Samsung.

De hecho, el empresario advirtió que la escasez de chips podría convertirse en el principal cuello de botella para el crecimiento de sus compañías.

Una alianza desafiante

Para Intel, la alianza representa tanto una oportunidad como un riesgo. Por un lado, le permite reposicionarse en la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial, en un momento en que perdió terreno frente a competidores como Nvidia.

Por otro, implica participar en un proyecto costoso y aún incipiente, con desafíos técnicos y financieros significativos.

El mercado reaccionó positivamente al anuncio: las acciones de Intel subieron un 3% en Wall Street tras conocerse la noticia, reflejando el entusiasmo por su participación en esta iniciativa de alto impacto.