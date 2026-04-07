La nueva generación de los Castro ven el futuro de Cuba a favor del capitalismo

La isla vive el ascenso de los miembros más jóvenes de la familia Castro, cuya figura central supo ser Fidel durante el siglo XX. Su sobrino, su nieto y más familiares llevan protagonizando apariciones en la agenda de Miguel Díaz-Canel e incluso en redes sociales mostrándose a favor de contactos con EEUU.

Una nueva generación de los hermanos Castro emerge en Cuba, en medio de la crisis que atraviesa la isla con un bloqueo de EEUU mediante. Mientras un nieto y un sobrino nieto consolidan su posición dentro de la élite política, otro sucesor asoma como un excéntrico "influencer" que afirma que los cubanos aspiran al capitalismo.

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Desde enero, la administración de Donald Trump está aplicando una política de máxima presión , exigiendo cambios y restringiendo las exportaciones de petróleo al país. Sin embargo, la familia Castro conserva su poder en esta isla de 9,6 millones de habitantes, mientras sus descendientes se perfilan en el entramado político del gobierno cubano.

El coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, guardaespaldas de su abuelo el expresidente Raúl Castro (94), habría participado en recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses aunque no ostenta ningún cargo oficial. Por otro lado, Oscar Pérez-Oliva Fraga (55), hijo de la hermana mayor de Fidel y Raúl Castro, fue promovido recientemente a viceprimer ministro.

Por otro lado, está el excéntrico Sandro Castro (34) , nieto del fallecido Fidel y propietario de un bar, que cuenta con casi 160.000 seguidores en Instagram y publica videos satíricos sobre las dificultades que atraviesa la isla. Hace una semana declaró a la CNN que el presidente Miguel Díaz-Canel "no está haciendo un buen trabajo" y que "la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo".

El coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro habría participado en recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses aunque no ostenta ningún cargo oficial.

En un video reciente, Sandro interactúa con un imitador de Trump, que le dice que quiere comprar Cuba. Dicha pieza se difundió el mismo día en que Díaz-Canel confirmó las conversaciones entre Washington y La Habana . Paralelamente, Rodríguez Castro también acaparó la atención al ser visto a mediados de marzo en primera fila de la conferencia de prensa en la que Díaz-Canel confirmó las conversaciones entre EEUU y Cuba.

sandro castro Por otro lado, está el excéntrico Sandro Castro (34), nieto del fallecido Fidel y propietario de un bar, que cuenta con casi 160.000 seguidores en Instagram. @sandro_castrox

En febrero, Pérez-Oliva anunció en la cadena estadounidense NBC News que los cubanos residentes en el exterior ahora podrán invertir en la isla. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano, consideró que la reforma era insuficiente.

Por su parte, aunque renunció oficialmente a todos los cargos con poder de decisión, Raúl Castro sigue siendo una figura central de poder y, según Díaz-Canel, lidera junto con él las conversaciones con Washington.

Oscar Pérez-Oliva Fraga Pérez-Oliva anunció en la cadena estadounidense NBC News que los cubanos residentes en el exterior ahora podrán invertir en la isla. @GobiernoCuba

Congresistas de EEUU descartan acuerdos inmediatos con Cuba

Los legisladores demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson concluyeron su visita a Cuba aclarando que los contactos actuales entre Washington y La Habana no constituyen aún una negociación formal.

Durante su estancia para evaluar la crisis humanitaria, los representantes de Washington e Illinois mantuvieron encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, además de visitar centros de salud y dialogar con líderes religiosos locales.

La agenda de los legisladores estadounidenses, que se extendió desde el miércoles hasta el domingo, incluyó reuniones con figuras de la oposición cubana. Entre los encuentros destacados figura el sostenido con Manuel Cuesta Murúa, referente del Consejo para la Transición Democrática, según pudo confirmar la agencia The Associated Press a través del propio activista.