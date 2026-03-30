La Justicia francesa falló contra Cardiff en el caso Emiliano Sala y deberá pagarle al Nantes + Seguir en









El Tribunal de Comercio de Nantes rechazó la demanda del club galés por más de 120 millones de euros y lo condenó a pagar 480.000 euros al equipo francés en el marco del litigio por la muerte del futbolista argentino.

Cardiff City deberá pagarle a Nantes 480.000 euros en el marco del litigio por la muerte de Emiliano Sala.

A más de siete años de la muerte de Emiliano Sala, la Justicia francesa sumó un nuevo capítulo al conflicto entre Cardiff City y Nantes: el Tribunal de Comercio de Nantes rechazó la demanda del club galés y determinó que deberá pagar 480.000 euros a la institución francesa.

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El reclamo había sido presentado en 2023, cuando Cardiff exigió una compensación superior a 120 millones de euros por presuntos daños deportivos, económicos y de imagen derivados del fallecimiento del delantero argentino.

Sala, de 28 años, había sido transferido desde Nantes en una operación valuada en 17 millones de euros y murió el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha, cuando viajaba para incorporarse a su nuevo club.

En su presentación, el equipo galés sostuvo que el club francés debía responder por supuestas negligencias en la organización del vuelo privado, con cuestionamientos centrados en el rol del agente Willie McKay.

Los argumentos del tribunal Sin embargo, el tribunal descartó esa hipótesis al considerar que Nantes no tuvo responsabilidad en la tragedia y, además, entendió que la institución francesa también sufrió un perjuicio moral por la prolongación del litigio.

De acuerdo con la sentencia, Cardiff deberá abonar 300.000 euros por daño moral y otros 180.000 euros en concepto de gastos judiciales. El fallo fue dado a conocer este lunes 30 de marzo en Nantes, en una audiencia en la que estuvo presente Mercedes Taffarel, madre del futbolista santafesino. La decisión se suma a otros reveses judiciales para el club galés, ya que previamente tanto la FIFA, el TAS y la Justicia suiza se habían pronunciado a favor de Nantes en la disputa vinculada al traspaso del jugador.