Acompañamiento Social de ANSES en agosto: quiénes cobran $78.000 y cuándo

El programa sigue destinado a un grupo específico de beneficiarios. Conocé los requisitos y cómo gestionarlo.

El Programa de Acompañamiento Social sigue vigente durante agosto con un pago mensual de $78.000 para los beneficiarios que permanecen dentro del esquema creado por el Ministerio de Capital Humano, tras la disolución del ex Potenciar Trabajo.

La prestación que otorga ANSES está dirigida a personas que presentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral y que requieren un acompañamiento económico y social permanente. El monto no tuvo modificaciones respecto de los meses anteriores y, hasta el momento, el Gobierno no anunció un aumento para agosto.

El Programa de Acompañamiento Social nació en febrero de 2024, como parte de la reorganización de la asistencia social impulsada por el Gobierno nacional. En ese momento, el ex Potenciar Trabajo fue dividido en dos programas con objetivos diferentes: Volver al Trabajo , destinado principalmente a promover la capacitación e inserción laboral, y Acompañamiento Social , orientado a personas con mayores barreras para incorporarse al empleo formal. Actualmente, Acompañamiento Social está dirigido principalmente a:

El Programa de Acompañamiento Social está integrado únicamente por personas que fueron trasladadas desde el ex Potenciar Trabajo, cuando se produjo la reorganización de los programas sociales. Actualmente no existe un formulario para solicitar el ingreso al beneficio.

Para seguir percibiendo la prestación es necesario permanecer dentro del padrón de beneficiarios elaborado por el Ministerio de Capital Humano y cumplir con las condiciones previstas por la normativa vigente. El organismo puede realizar controles para verificar la continuidad de los requisitos que dieron origen al beneficio.

Durante agosto, el monto confirmado seguirá siendo de $78.000 por titular, sin bonos extraordinarios, ni incrementos anunciados hasta el momento. La suma mantiene el mismo valor informado durante los meses anteriores y constituye una prestación de carácter no remunerativo.

¿Cómo y cuándo se acredita el pago por ANSES?

Los beneficiarios cobran el dinero en la misma cuenta bancaria que tenían asignada cuando formaban parte del ex Potenciar Trabajo, por lo que no deben realizar ningún trámite adicional para percibir la prestación.

La fecha exacta de acreditación puede variar según la organización de pagos definida por ANSES y el Ministerio de Capital Humano. En general, el pago se empezó a acreditar a partir del miércoles 5 de agosto de 2026 en las cuentas de los beneficiarios.

Si el dinero no aparece acreditado en la fecha prevista, el organismo recomienda verificar primero que la cuenta bancaria siga activa y que los datos personales estén actualizados. En caso de persistir el inconveniente, la consulta debe realizarse exclusivamente por las vías oficiales, evitando intermediarios o gestores.

Diferencias entre Acompañamiento Social y Volver al Trabajo

Aunque ambos programas surgieron tras la eliminación de Potenciar Trabajo, tienen objetivos distintos y están dirigidos a grupos diferentes de beneficiarios. La principal diferencia es que Volver al Trabajo busca promover la inserción laboral mediante capacitaciones, formación profesional y acciones vinculadas al empleo, mientras que Acompañamiento Social prioriza el sostén de ingresos para personas que presentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.

En Volver al Trabajo, los participantes pueden acceder a cursos de formación, programas de entrenamiento laboral y herramientas para mejorar sus posibilidades de conseguir empleo formal. En cambio, Acompañamiento Social está orientado a personas mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años que, debido a distintos factores, no pueden trabajar.

Otra diferencia importante es la duración prevista de cada programa. Mientras Volver al Trabajo mantiene un enfoque centrado en la capacitación laboral, el Gobierno decidió extender la vigencia de Acompañamiento Social hasta completar 48 meses, con el objetivo de brindar mayor estabilidad a un grupo de beneficiarios considerado de mayor vulnerabilidad.