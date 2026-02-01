Índice Big Mac: comprar una hamburguesa en la Argentina es más caro que en EEUU + Seguir en









Tras un año de fuerte apreciación real bajo el gobierno de Javier Milei, el peso aparece hoy como subvaluado frente al dólar según el Índice Big Mac tradicional.

Mientras que en Argentina cuesta casi 8 dólares, en EEUU 6. Pixabay

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el peso argentino transitó un proceso de apreciación real poco habitual. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el tipo de cambio oficial se ajustó a un ritmo cercano al 2% mensual, muy por debajo de la inflación, lo que encareció sensiblemente a la Argentina en dólares. Uno de los símbolos más citados de ese fenómeno fue el precio del Big Mac —solo, sin combo— de la cadena más reconocida, McDonald's.

Esa dinámica quedó reflejada en el Índice Big Mac que desde 1986 elabora la revista inglesa The Economist, una medición que compara el precio de la hamburguesa en distintos países para evaluar si las monedas están sobre o subvaluadas frente al dólar. A mediados de 2024, el peso argentino llegó a compartir el podio de las monedas más sobrevaluadas del mundo junto con el franco suizo y el peso uruguayo. Sin embargo, el panorama cambió en el segundo semestre y se consolidó en el arranque de 2025.

Según el último relevamiento del semanario británico, que promedia el precio del Big Mac en cuatro ciudades argentinas, el sándwich cuesta alrededor de $8.000. En Estados Unidos, el mismo producto vale u$s6,12. Bajo esa comparación, el tipo de cambio que igualaría los precios sería de $1.307,19, por debajo del tipo de cambio oficial de $1.445,76 considerado por el índice. El resultado: el peso aparece subvaluado en torno al 9,6% frente al dólar.

7VRFRJRRQFFARFPVX3RNBHCEAE El índice se apoya en la teoría de la Paridad de Poder Adquisitivo, desarrollada en el siglo XIX por el economista sueco Gustav Cassel, que sostiene que una moneda está correctamente valuada cuando permite comprar la misma canasta de bienes que otra. Al utilizar un producto homogéneo y global como el Big Mac, la medición evita las distorsiones propias de las canastas de consumo locales.

No obstante, The Economist también publica una versión “gourmet” del índice, que ajusta los resultados por el nivel de ingreso de cada país, incorporando el llamado efecto Balassa-Samuelson. Bajo ese enfoque, que toma en cuenta el PBI per cápita, el resultado es muy distinto: el peso argentino aparece 19,8% sobrevaluado. En otras palabras, el Big Mac sigue siendo caro si se lo compara con el nivel de desarrollo y los ingresos de la economía local.

Un mapa global de monedas desalineadas La edición más reciente del índice también pone el foco en los fuertes desequilibrios cambiarios a nivel global. El yen japonés, históricamente asociado a una economía cara, muestra una subvaluación del 50,5%: en Japón el Big Mac cuesta unos 480 yenes, apenas u$s3 al tipo de cambio vigente. Algo similar ocurre con el yuan chino, cuya subvaluación —estimada en más del 40%— es uno de los factores que explican los persistentes superávits comerciales de China. En el extremo opuesto, las monedas más sobrevaluadas del mundo siguen siendo el franco suizo y el peso uruguayo, con desvíos de 48,4% y 43,1%, respectivamente. Les siguen varias monedas europeas, como la libra esterlina y el euro. Entre las más subvaluadas aparecen Taiwán, India, Indonesia, Egipto, Filipinas, Vietnam y Japón. En el plano regional, la situación argentina resulta comparable a la de otros países de América Latina: el peso chileno muestra una subvaluación cercana al 11,4%, el sol peruano del 17,8%, mientras que el real brasileño se ubica en torno al 27,3%.