En un megaoperativo nocturno, CABA colocó las vigas del nuevo Puente Labruna

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó las tareas que se llevaron a cabo entre las 22 y las 07hs. El nuevo puente duplicará su capacidad actual. Aseguran que, una vez concluida, la obra beneficiará a 350 mil personas por año.

Las vigas de 32 metros de largo fueron colocadas con la asistencia de gruas.

Con un megaoperativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colocó siete nuevas vigas de 45 toneladas cada una para ampliar el Puente Labruna, al lado de la cancha de River, en Núñez. Las tareas de instalación obligaron a cerrar el tránsito durante las 22 y las 07 de este viernes en la Avenida Cantilo.

El nuevo puente duplicará su capacidad actual y beneficiará a más de 350 mil personas porque mejorará la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria. Es parte del plan del Gobierno porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte. Se estima que los trabajos terminarán en septiembre.

WhatsApp Video 2026-01-30 at 08.44.55 El timelapse de la colocación de las vigas en el Puente Labruna. GCBA La nueva estructura cruza Cantilo y permitirá sumar dos carriles de circulación adicional y una amplia pasarela peatonal. En noviembre se habían montado otras seis vigas, de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una, sobre la Avenida Lugones. Próximamente se instalarán vigas sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, que tendrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria.

“La Ciudad sigue creciendo y necesita una infraestructura que acompañe ese desarrollo con obras que respondan a las necesidades del presente y se anticipen a nuevos desafíos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anoche supervisó los trabajos junto al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Y agregó: "Es una obra estratégica que debió haberse hecho antes. Gobernamos con planificación y una mirada puesta en el futuro. Vamos a seguir haciendo obras importantes para conectar a toda la Ciudad".

jorge macri puente labruna El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó las tareas de colocación de las nuevas vigas. Con esta intervención, habrá un viaducto de dos carriles en sentido noroeste, que conducirá hacia Ciudad Universitaria y Avenida Cantilo, y otro en sentido sureste, hacia el Parque de la Innovación y a la Avenida Lugones desde Ciudad Universitaria.

Para colocar la nueva estructura, desde las 22 de ayer hasta las 7 estuvo cerrada la Avenida Cantilo a la altura de Udaondo. Además, el lunes se cerró la salida de Lugones a Udaondo por tres semanas. Como alternativa se ofrece la salida hacia Avenida Del Libertador, ubicada en General Paz, o seguir hasta La Pampa. Mayor circulación, terraza verde, juegos y sectores gastronómicos La obra permitirá incorporar carriles vehiculares de ingreso y egreso para las avenidas Lugones y Cantilo y nuevas calles colectoras y pasos peatonales. Las colectoras de Lugones y cabecera norte del Parque de la Innovación conectarán la avenida Campos Salles con la rama noroeste. Además habrá una plaza elevada sobre las colectoras, con accesos peatonales y para ciclistas mediante rampas, terrazas y escaleras en el Parque de la Innovación, un centro tecnológico y educativo de vanguardia. Y la nueva pasarela peatonal entre los viaductos tendrá un nuevo cruce más ancho y seguro de cuatro metros de ancho. vigas puente labruna2 El nuevo puente contará con áreas de descanso, juegos para chicos, sectores gastronómicos y un sistema de terrazas verdes. El objetivo del Ministerio de Movilidad que conduce Pablo Bereciartua es que el trayecto "sea mucho más que un simple cruce vial". A menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa, un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y el tren, y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño por su diseño.