Desde EEUU confirman que el acuerdo para aceptar deportados a la Argentina se está negociando desde enero de 2025 Por Liliana Franco + Seguir en









Desde el Gobierno relativizaron los trascendidos sobre la aceptación de migrantes deportados argentinos y extranjeros, pero no los negaron.

Desde el Gobierno relativizaron la publicación de The New York Times, pero no la negaron.

Un artículo de The New York Times volvió a poner la lupa en los detalles de las negociaciones que tienen el Gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump. Según el prestigioso medio de EEUU, habría un avanzado estado de negociación para que la Argentina acepte a migrantes deportados -argentinos o extranjeros- por haber ingresado de forma irregular a territorio norteamericano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ante distintas consultas realizadas por Ámbito, las fuentes oficiales de los voceros gubernamentales libertarios evitaron dar respuesta. Sin embargo, al ser consultado un alto funcionario sobre el contenido del artículo publicado por The New York Times, se limitó a señalar que el acuerdo "no es tan así".

Sin embargo, fuentes de los Estados Unidos reconocen que las conversaciones existen desde enero del año pasado y formaron parte del paquete de negociaciones que tiene la gestión nacional con la administración de Donald Trump. Aún no existen detalles sobre cuándo se oficializaría el acuerdo, pero la publicación periodística apunta a que el canciller Pablo Quirno y el vicecanciller Juan Navarro estarían detrás de las precisiones. "No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas", respondieron desde Cancillería.

Apenas asumió Trump, uno de sus primeros pedidos a los países amigos de la región fue colaboración con la política migratoria estadounidense. En ese sentido, El Salvador fue un país pionero en la recepción de deportados. El lugar fue el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y, en primer medida, encerró en la prisión de máxima seguridad a 256 personas. Si bien las cifras varían, se conoció que en noviembre la administración de Nayib Bukele aceptó recibir a otros 200 deportados a cambio de u$s4,76 millones.

El caso de Ecuador es otro representativo en la región. Tanto la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, como la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, confirmaron en septiembre del 2025 que existían negociaciones avanzadas para recibir a migrantes en condición de refugiados, aunque no con el mismo alcance que el acuerdo con El Salvador, que implica la aceptación de personas con antecedentes penales. Aún no se determinó cuáles serán las condicionalidades que acepte la Argentina.

1/2 Milei tuvo su reunión con Trump, no tan positiva como hubiera deseado, pero al menos se lleva algunas fotos. Para el mercado financiero, en cambio, todo terminó en una desilusión, donde el Gobierno tuvo gran culpa. 2/2