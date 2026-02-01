La joya oculta de Argentina para descansar este verano que tiene una cascada que muy pocos conocen

Entre ríos serranos y senderos poco transitados, este destino cordobés ofrece un plan ideal para bajar un cambio y disfrutar del turismo de naturaleza.

Una postal serrana ideal para verano, con propuestas para descansar y disfrutar del entorno natural sin apuro.

En tiempos de microescapadas y rutas cortas, el turismo de naturaleza gana terreno: ríos, sombra y caminatas breves, sin grandes planes. En ese mapa aparece Cuesta Blanca , un rincón serrano que combina balnearios clásicos con un secreto de agua y piedra que se descubre con paciencia.

El plan sirve para ir y volver en el día o quedarse un par de noches. La clave es moverse temprano, llevar calzado cómodo y dejar que el río marque el ritmo: primero la orilla tranquila, después el sendero, y al final una sorpresa que premia a quienes se animan a caminar un poco más.

Cuesta Blanca queda en el sur del Valle de Punilla , a pocos kilómetros de Córdoba capital. Es un destino serrano que en verano se llena de visitantes por su entorno natural y por el protagonismo del río San Antonio , que atraviesa la zona con sectores ideales para meterse al agua.

Por la cercanía con otras comunas turísticas como Icho Cruz y Tala Huasi , mucha gente la elige para una escapada corta. Y, aunque tiene postales conocidas, también guarda rincones menos transitados que cambian el tono del viaje cuando el calor aprieta.

El primer gran imán son los balnearios naturales . Cerca del puente podés bajar al río y caminar por la orilla hasta encontrar una playita a tu medida, o seguir por la avenida Ángel Crosetto para llegar a puntos emblemáticos.

Entre las postales más buscadas está El Diquecito, con cascadas entre piedras y un paisaje serrano que invita a quedarse largo rato. Si te gusta el agua más profunda y el plan “todo el día”, es un lugar que suele rendir.

Otro clásico de la temporada es la Playa de los Hippies. Se llega en bote desde El Diquecito o a pie, con una caminata que implica subir y bajar un cerro. No es larga, pero conviene ir con zapatillas y agua.

Y para quienes quieren algo distinto, existe una caminata corta hacia Las Tres Cascadas, un rincón que suele pasar desapercibido por la fama de la Playa de los Hippies. Se entra por un sendero marcado que sigue el cauce de un arroyo: al principio parece manso, pero más arriba el agua cae en varios saltos y arma un paisaje más íntimo, con sombra y tranquilidad.

cuesta blanca 3 La vegetación y el cauce de un río serrano arman una escena perfecta para una escapada corta, dentro del circuito de turismo en Córdoba. Foto: Turismo Córdoba

Cómo ir hasta Cuesta Blanca

Desde la ciudad de Córdoba, una forma directa es salir hacia Carlos Paz por la Ruta Nacional 20 y atravesar San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj e Icho Cruz. En temporada alta, ese camino suele cargarse, así que mucha gente busca alternativas.

Otra opción también va por la Ruta 20, pero desvía por Falda del Cañete, cruza Las Jarillas y vuelve a salir a la altura de San Antonio. Si preferís transporte público, hay colectivos interurbanos de Fonobus o Sarmiento: dejan en la entrada del pueblo y después toca caminar unas cuadras hasta el río.