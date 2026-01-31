Domingo Cavallo celebró la política de reservas del BCRA pero advirtió la necesidad de una "reactivación del mercado interno"

El exministro de Economía consideró que "el gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria" y dio consejos para recuperar la actividad económica.

La compra del BCRA de más de u$s1.100 millones en enero de reservas y la caída del Riesgo País fueron el aliciente económico del mes para la gestión de Javier Milei . Esto fue celebrado por Domingo Cavallo , que además señaló en su blog que la emisión podría ser una de las armas del Gobierno para consolidar su política. Bajo el título "Re-monetización por compra de reservas, la mejor opción para reactivar la economía", el economista presentó un plan de reforma financiera para liberar las divisas y reactivar el mercado interno.

En el inicio de su documento, el exministro de Economía celebró "la baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central es una muy buena señal y esta política, si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía".

Sin embargo, apuntó que " el gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno".

"Para que las reformas estructurales que persigue el gobierno puedan llevarse a la práctica , es muy importante que el 2026 sea un año de fuerte reactivación del mercado interno sin que tienda a aumentar sostenidamente la tasa de inflación, que a lo largo de 2025 osciló alrededor del 2% mensual", pidió.

En la publicación de su blog, Domingo Cavallo señaló que una de las claves para reactivar el mercado interno es "comprar reservas con emisión", a la que consideró como "la política monetaria más apropiada" : "No deben quedar dudas de que la acumulación de reservas libres en el Banco Central ayuda a que baje la tasa de riesgo país. En la medida que este fenómeno continúe, se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales a tasas de interés que no excedan su ritmo potencial de crecimiento".

bcra banco central reservas dolar La política de reservas del BCRA impulsó una baja récord del Riesgo País.

Para la compra de divisas, precisó que "se necesita que la nación y las provincias generen superávit fiscal primario suficiente". "Esta es una regla de política fiscal. Se trata de una suerte de reaseguro de la política de déficit cero, que habrá que mantener mientras no se consiga la estabilización completa de la economía", agregó.

Asimismo, advirtió que "es peligroso que las tasas de interés en pesos se mantengan demasiado altas en términos reales": "Lo mejor que podría hacer el gobierno en este momento es seguir acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo con garantías de que no va a ser reintroducido bajo ninguna circunstancia".

Observaciones sobre el tipo de cambio

En ese marco, Domingo Cavallo analizó los posibles efectos sobre el tipo de cambio que tienen sus sugerencias en el plano monetario. "El aumento que podría darse del tipo de cambio nominal para que el tipo de cambio real encuentre su nivel de equilibrio será mucho menor que el que se daría más adelante si la eliminación del cepo se posterga muchos meses y se va deteriorando el superávit comercial muy favorable de este momento", interpretó.

"Con una economía que se irá reactivando por re monetización y más bajas tasas de interés reales, tanto en pesos como en dólares, será mucho más fácil lograr estabilidad cambiaria porque ya no existirá el riesgo de una fuerte devaluación en el futuro", expresó optimista. Luego de reiterar que "es peligroso que la contención de la inflación dependa de la apreciación real del Peso lograda por restricciones cambiarias y altas tasas reales de interés", calificó como "fundamental" que se avance "con la reforma cambiaria y financiera".

Sobre esto, propuso que "se debe declarar al dólar moneda de curso legal, igual que el Peso y se deben eliminar todas las restricciones para compra y venta de dólares de manera que el mercado cambiario sea totalmente libre. Habrá, por consiguiente, un solo tipo de cambio y las empresas y personas que decidan operar en dólares no incurrirán en ningún costo de transacción, fuera de los spreads normales entre tipo comprador y tipo vendedor y si se trata de una operación mayorista o minorista. El Banco Central sólo intervendrá comprando dólares para aumentar sus reservas según un plan que deberá ser preanunciado".

Para finalizar, señaló que el "efecto que tendrá esta reforma financiera y cambiaria sobre la competitividad de la economía será mucho más rápido y efectivo que el que pueda derivarse de una reforma laboral discutida y aprobada en un contexto de recesión en vastos sectores del mercado interno. "Esta reforma financiera y cambiaria debería preceder a las demás reformas estructurales, incluidas la laboral y la apertura de la economía", concluyó.