La compra de dólar ahorro repuntó 57% en diciembre y superó los u$s1.700 millones

El dato se desprende del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que difundió el BCRA este viernes. Se realizaron compras brutas de billetes por u$s2.186 millones, mientras que las ventas brutas alcanzaron los u$s477 millones.

La demanda de dólar ahorro volvió a acelerarse en diciembre, luego del fuerte freno que había mostrado en noviembre. Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que difundió este viernes el Banco Central (BCRA), las compras netas de billetes por parte de las personas humanas superaron los u$s1.700 millones, lo que implicó un salto mensual del 57%.

En detalle, durante diciembre las personas humanas realizaron compras brutas de billetes por u$s2.186 millones , mientras que las ventas brutas alcanzaron los u$s477 millones , lo que arrojó un saldo neto comprador de u$s1.709 millones .

En cuanto a la cantidad de individuos, 1,5 millones de individuos compraron dólares , mientras que unos 670.000 realizaron ventas en el mercado oficial.

El repunte de diciembre contrasta con lo ocurrido en noviembre, cuando la compra de dólar ahorro se había hundido a su nivel más bajo desde la liberación del cepo para este segmento. En ese mes, la compra neta de billetes “sin fines específicos” había sido de u$s1.088 millones , el menor registro desde marzo, previo al levantamiento de las restricciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Según habían señalado analistas del mercado, la fuerte baja de noviembre estuvo vinculada al triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, que ayudó a calmar las expectativas financieras, y al impacto del fin de las retenciones cero, factores que redujeron la demanda de cobertura en dólares.

Vale recordar que, tras la flexibilización del cepo, el egreso de divisas por esta vía mostró una tendencia creciente durante varios meses, llegando a rozar los u$s4.500 millones en septiembre, en un contexto marcado por las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y la incertidumbre política previa a los comicios. El rebote de diciembre vuelve a poner en foco el comportamiento de los ahorristas y su sensibilidad ante cambios en las expectativas macroeconómicas.