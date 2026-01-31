Los argentinos compraron más de u$s26.000 millones oficiales tras la salida del cepo

El BCRA destacó una demanda sostenida y creciente entre abril y julio. Además, septiembre marcó el máximo del período en coincidencia con la incertidumbre previa a las elecciones legislativas.

La compra fue en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó previo a las legislativas, según el BCRA.

Los argentinos compraron más de u$s26.392 millones en el mercado formal , desde la salida parcial del cepo cambiario . Fue en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas , según arrojó los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

En el mismo período, las ventas de divisas alcanzaron los u$s3.678 millones , con unas compras netas totales de u$s22.714 millones .

Si se incorpora la categoría de “transferencias de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero (SPNF) , el monto asciende a u$s32.870 millones desde la flexibilización de los controles cambiarios.

El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario indicó que en abril —primer mes pleno tras el levantamiento del cepo— cerca de 1 millón de personas humanas compraron u$s2.077 millones en el mercado oficial .

La demanda se sostuvo y creció en los meses siguientes: u$s2.283 millones en mayo, u$s2.468 millones en junio y u$s3.473 millones en julio . En agosto se observó una corrección a la baja ( u$s2.448 millones) aunque septiembre marcó el máximo del período (u$s5.130 millones) , un salto que coincidió con el aumento de la incertidumbre previa a las elecciones. En octubre, mes de los comicios, la demanda se mantuvo elevada con u$s4.731 millones .

dolar blue inversiones finanzas La demanda de dólares de personas fijas se sostuvo desde abril y creció los meses siguientes llegando a u$s3.473 millones en julio. Depositphotos

El quiebre llegó en noviembre, cuando las compras brutas cayeron a u$s1.597 millones, el nivel más bajo desde la salida del cepo, con la participación de unos 1,1 millones de personas. Sin embargo, en diciembre se vivió un repunte: cerca de 1,5 millones de argentinos adquirieron u$s2.186 millones.

En términos agregados, el SPNF registró en diciembre una compra neta de u$s978 millones, explicada por la demanda de billetes de las personas humanas, parcialmente compensada por los ingresos del complejo oleaginoso-cerealero, que aportó u$s1.139 millones netos por comercio de bienes.

El balance cambiario de diciembre cerró con un déficit de cuenta corriente de u$s1.565 millones, producto de egresos netos en Ingreso Primario (u$s1.243 millones) y Servicios (u$s771 millones), compensados en parte por ingresos netos de bienes por u$s426 millones.

En el comercio exterior, las exportaciones canalizadas por el mercado de cambios sumaron u$s6.118 millones, mientras que las importaciones alcanzaron u$s5.692 millones. El BCRA destacó además que el stock de deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones se redujo en unos u$s1.500 millones durante el mes.

Por el lado de los servicios, el déficit estuvo asociado principalmente a gastos en viajes y consumos con tarjeta en el exterior, con egresos netos por u$s445 millones, aunque el BCRA subrayó que el 70% de esos consumos fue cancelado directamente con dólares propios, lo que atenúa el impacto sobre el mercado cambiario.

El BCRA acumuló 20 jornadas seguidas con compras y sumó u$s1.157 millones a las reservas en enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar una rueda con saldo positivo en el mercado cambiario y sumó este viernes u$s23 millones, según datos oficiales. De esta forma, encadenó 20 jornadas consecutivas de compras y acumuló en enero un total de u$s1.157 millones, el dato más importante desde febrero de 2025.

Con el resultado de este viernes, el organismo monetario compró u$s179 millones en la semana, en un contexto de mayor calma financiera y con un mercado que mostró una dinámica más favorable de lo esperado en el frente cambiario.

Durante la semana se consolidó un escenario financiero local más benigno, con un mejor desempeño de los activos argentinos. Según el equipo de Research de Puente, el BCRA superó los u$s1.100 millones de compras en enero, llevando las reservas a niveles máximos desde 2021, con un pico en torno a u$s46.200 millones, antes de cerrar el mes en el área de u$s44.500 millones.