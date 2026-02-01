Violento asalto a una joyería en Londres: filmaron a ladrones rompiendo el vidrio blindado y escaparon con artículos de lujo + Seguir en









Dos delincuentes armados atacaron el local Gregory & Co. en Richmond, protagonizaron un forcejeo con empleados y huyeron con un botín de alto valor.

Con total impunidad. Así robaban la joyería los delincuentes

Ladrones encapuchados protagonizaron un audaz robo el sábado por la mañana en una joyería ubicada en las afueras de Londres. El hecho ocurrió en Gregory & Co., un comercio familiar situado en el barrio de Richmond, donde los asaltantes destrozaron la vidriera blindada para llevarse una importante cantidad de piezas de lujo, según informaron medios locales.

Un video difundido en redes sociales registró el momento del ataque: se observa a dos hombres golpeando el vidrio de seguridad con un martillo, mientras desde el interior empleados del local intentan frenar el saqueo. Las imágenes muestran incluso un forcejeo en plena vereda, sin que eso lograra impedir la huida de los delincuentes.

Robo a una joyería en Londres: forcejeo, fuga y un local conmocionado A pesar de la resistencia del personal, los atacantes lograron cargar joyas y relojes en bolsos y escapar rápidamente del lugar. Minutos después, el comercio quedó cerrado y con daños visibles en su fachada.

robo-londres Tras el asalto, Gregory & Co. emitió un comunicado oficial en el que confirmó el robo ocurrido el sábado 31 de enero. “Estamos conmocionados por lo sucedido, pero afortunadamente todos estamos bien”, expresaron los propietarios, quienes también agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad de clientes, vecinos y transeúntes.

En el mismo mensaje aclararon que los artículos de clientes no se vieron afectados: “Estaban y continúan resguardados de forma segura en las cajas fuertes”. Si bien el local permanece cerrado, adelantaron que planean reabrir hacia fines de esta semana.

La Policía Metropolitana de Londres investiga el hecho como robo agravado. Hasta el momento no hay detenidos y las autoridades solicitaron la colaboración de testigos que puedan aportar información para identificar a los responsables. La joyería se encuentra en Paved Court, una calle peatonal adoquinada y de alto tránsito turístico, rodeada de boutiques, cafés y restaurantes. El episodio no fue aislado: días atrás, otro comercio del rubro, Sultan Jewellers, ubicado sobre Uxbridge Road en Shepherd’s Bush, sufrió un ataque similar a martillazos. En ese caso, la policía logró detener a un sospechoso.

