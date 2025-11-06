Javier Milei dijo que las bandas cambiarias siguen hasta 2027 y que espera volver al mercado en 2026







El Presidente dio una entrevista al Financial Times. Remarcó que sostendrá el esquema de bandas del dólar hasta el final de su mandato, que espera acceder al mercado global de deuda al año que viene. La publicación, sin embargo, criticó el estancamiento económico.

El presidente celebra el resultado de una elección que “estaba cantada”, y que al ponerle la lupa evidencia una gran debilidad institucional. De aquí en más, con el fin del “riesgo kuka”, el “riesgo Javo” se convierte en el principal factor político para los inversores.

En una entrevista con Financial Times, Javier Milei brindó definiciones sobre el plan económico y, en particular, sobre el dólar. Ratificó que sostendrá el esquema de bandas al menos hasta final de su mandato, aunque en ese momento ya serán mucho más amplias. Además, adelantó que el resultado de las elecciones los hace "ser optimistas" en que la Argentina pueda regresar a los mercados de capitales mundiales el próximo año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Al menos hasta las elecciones de finales de 2027″, dijo Milei que mantendrá las bandas cambiarias con el objetivo de "moderar la volatilidad crónica de la Argentina". "Serán mucho más amplias dentro de dos años", adelantó y agregó que "las bandas están diseñadas para que se abran con el tiempo y llegará un momento en que serán irrelevantes".

En cuanto al "salvataje" financiero que brinda el Tesoro de EEUU a la Argentina lo calificó como una "medida sin precedentes". En cuanto a la intervención en el mercado de cambios, aseguró que "el Tesoro estadounidense intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio".

"¿Qué creés que vale más? ¿El juicio de un experto que tuvo mucho éxito y cuenta con el respaldo del Tesoro norteamericano, como el señor Bessent… o el de un grupo de ineptos locales?", esgrimió. Milei también adelantó que el resultado de las elecciones los hace pensar que la Argentina pueda regresar a los mercados de capitales mundiales el próximo año.

"Estados Unidos decidió abiertamente liderar la región y lo celebro enormemente", declaró el Presidente y consideró que antes, Estados Unidos se preocupaba por ayudar a quienes no eran aliados, alimentando a sus propios enemigos. "Hoy, dieron un giro radical, lo cual es fabuloso: apoyo a los aliados y ningún apoyo a quienes no lo son. Me parece brillante", detalló.

Finanzas mercados Finantial Times Foto: Pixabay Financial Times pone el ojo en la economía argentina El Financial Times volvió a cuestionar la gestión económica de Javier Milei, señalando que, aunque logró contener la inflación heredada, la economía se encuentra estancada. Según el medio, los fuertes recortes del gasto y las altas tasas de interés frenaron el crédito a las empresas y redujeron el poder adquisitivo de los consumidores, generando un contexto complejo para la recuperación. En respuesta, Milei defendió su plan económico y aseguró que las reformas laborales y fiscales que presentará en el Congreso impulsarán la reactivación. Destacó que su gobierno ya redujo 11 puntos del gasto público y proyecta bajarlo al 25% del PBI. Además, anticipó un posible crecimiento del 7% al 10% anual a partir del próximo año, en contraste con el 4% estimado para este.