Salvataje de EEUU: indicios en el BCRA apuntan a que Scott Bessent desarmó posición en pesos, ¿se activó el swap?

El stock de letras en pesos del BCRA se desplomó entre el 23 de octubre y el 31 de octubre. El mercado advierte una estrecha relación con las tenencias del Tesoro norteamericano.

Scott Bessent recomprado parte de los dólares que le prestó a Luis Caputo.

El balance semanal difundido por el Banco Central (BCRA) en las últimas horas sugirió que el Tesoro de EEUU podría haber vendido las letras en pesos de la autoridad monetaria que poseía, en el marco de su fuerte apoyo al Gobierno de Javier Milei. Si bien no hay una confirmación oficial, el mercado especula que se activó un tramo del swap.

Los datos del balance exhibieron que el stock de letras en pesos del BCRA se desplomó desde los $3 billones (u$s2.052 millones) hasta los $274.000 millones (u$s190 millones), entre el 23 de octubre y el 31 de octubre. "No descartamos que se deba a la reversión de la compra de pesos del Tesoro norteamericano o reposicionamiento en otros activos locales fuera del BCRA", señalaron desde Aurum Valores.

Pablo Reppetto, de Aurum, sostuvo en diálogo con Ámbito que "los números darían esa pauta" porque "no hubo caída de las reservas". "Representaría un aumento de u$s2.000 millones de la deuda del BCRA", acotó.

El impacto en las reservas sería nulo ya que, si bien la activación de un tramo implica un incremento de las arcas de la autoridad monetaria, el efecto sería neutralizado por la devolución de los pesos que el equipo económico estadounidense había adquirido.

La semana pasada, la consultora 1816 había deslizado en un informe publicado el 28 de octubre que el stock de “Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional” del BCRA había dejado de coincidir con el stock diario sumado de las letras Dólar Linked que el Central le coloca al agro y a las mineras y que eso significaba "prácticamente una confirmación de que los pesos del Tesoro norteamericano están fuera del sistema bancario y en letras emitidas por el BCRA". La consultora agregó que, en función del "crecimiento marginal" de la deuda en pesos categorizada como "otros pasivos", prácticamente se descartaba la "posibilidad de que las letras que tiene Estados Unidos sean Dólar Linked". "Esto significa que, salvo que EEUU tenga instrumentos duales, para que el trade de Bessent sea ganador en el corto plazo parece ser necesario que las bandas continúen", había advertido la entidad previo a los movimientos identificados en el último balance semanal. La city ya había empezado a especular, en base a algunos datos, que EEUU había recomprado sus dólares a fines de la semana pasada.