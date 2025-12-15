El gobierno de Javier Milei lanzó la licitación para concesionar Tecnópolis bajo un esquema público-privado

La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó el llamado a concurso para otorgar el uso y explotación del predio de Villa Martelli por 25 años, con un canon mensual inicial de $611 millones

El Gobierno avanzó formalmente con e l proceso para concesionar Tecnópolis al sector privado, al autorizar el llamado a Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional para la concesión de uso y explotación comercial del predio ubicado en Villa Martelli , partido de Vicente López .

La decisión quedó plasmada en la Resolución 98/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) , publicada en el Boletín Oficial , y habilita la concesión de un inmueble propiedad del Estado nacional , actualmente bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación .

Según lo establecido en la norma, el contrato tendrá una duración de 300 meses (25 años) , con posibilidad de una prórroga única de 12 meses , y abarcará un predio con una superficie total aproximada de 509.759,79 metros cuadrados , identificado catastralmente en distintas parcelas del distrito bonaerense.

El objeto de la concesión será el uso y explotación comercial del parque , con destino principal al desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación , permitiendo de manera complementaria propuestas deportivas no competitivas, acciones culturales, talleres, juegos, programas de integración comunitaria y actividades afines , siempre que resulten compatibles con esa finalidad.

El procedimiento licitatorio será llevado adelante por la AABE , en su carácter de órgano rector de la actividad inmobiliaria del Estado nacional , y se realizará de forma íntegramente electrónica a través del sistema COMPR.AR , conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.

En el marco del proceso, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, libre de tasas, gravámenes e impuestos, y determinó además un seguro contra incendios por $60.000 millones, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal. Los valores fueron establecidos a precios de diciembre de 2025.

La Dirección de Gestión de Proyectos Inmobiliarios y la Dirección de Ejecución de Operaciones, dependientes de la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios de la AABE, elaboraron los informes técnicos y el requerimiento que dieron sustento al llamado a licitación, mientras que la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado mediante la resolución.

El pliego establece que el futuro concesionario deberá asumir la gestión del predio a partir del 1 de julio de 2026, respetando los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el resto del año en curso.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la medida apunta a dejar de financiar uno de los activos más deficitarios del Estado, promoviendo un modelo de administración público-privada que garantice el funcionamiento del parque, la inversión privada y el uso público del predio, sin generar nuevas erogaciones para las cuentas nacionales.

Tecnópolis, inaugurado en 2011, fue objeto de cuestionamientos en distintas gestiones por su costo de mantenimiento y su nivel de utilización. En ese contexto, el Gobierno busca avanzar con un cambio en su esquema de administración, en línea con su política de reducción del gasto público y reordenamiento de los bienes del Estado.