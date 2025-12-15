La muerte de Rob Reiner: revelaron cómo fue la llamada al 911 que dio aviso del asesinato del director y su esposa + Seguir en









Se reveló el pedido que hicieron los bomberos al encontrar los cuerpos del cineasta y su esposa. La investigación está siendo caratulada como homicidio.

Revelaron cómo fue la llamada al 911 que dio aviso del asesinato del director y su esposa.

El asesinato del director y actor, Rob Reiner, y su esposa, Michelle Singer, sacudió a Hollywood. En las últimas horas, salió a la luz la llamada que los bomberos hicieron desde la propiedad, en el momento que encontraron los cuerpos.

En el audio filtrado, publicado por TMZ, se escucha que quien llama no proporciona mayores detalles sobre lo ocurrido, pero solicita la presencia de más efectivos en el lugar. Según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) alrededor de las 15.30, los servicios de emergencia fueron convocados al domicilio del matrimonio para brindar asistencia médica. Al llegar, encontraron los cuerpos de un hombre de 78 años y de una mujer de 68, que luego confirmaron que se trataban de Rob Reiner y Michelle Singer.

Mas tarde, revelaron que el cineasta y su esposa sufrieron laceraciones compatibles con un arma blanca. “La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) sigue investigando”, aseguraron desde el portal.

Rob-Reiner-y-su-esposa Rob Reiner y su esposa Michelle Singer tenían heridas de arma blanca. Rob y Michele se conocieron cuando Rob dirigió Cuando Harry conoció a Sally, y la pareja se casó en 1989 antes de tener tres hijos. La mujer tenía una destacada trayectoria como fotógrafa.

Por su parte, el cineasta fue una de las figuras más influyentes de Hollywood. Su carrera como director incluye títulos icónicos como This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally… (1989), Misery (1990) y Cuestión de honor (A Few Good Men, 1992).

El hijo: el principal sospechoso De acuerdo con fuentes citadas en exclusiva por la revista People, el responsable del crimen habría sido Nick Reiner, hijo de la pareja. Nick luchó contra una grave adicción a las drogas desde su adolescencia, pasando por 17 periodos de rehabilitación y hasta viviendo en la calle en algunos momentos. Coescribió la película de 2015 Being Charlie, dirigida por su padre, que se basa libremente en esas luchas, y llevaba sobrio desde los 19 años.

