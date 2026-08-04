Palantir se dispara 29% tras presentar resultados récord: ingresos crecen 93% y el mayor aumento de previsiones de su historia

La empresa de Peter Thiel detalló ingresos por u$s1.940 millones (+93% anual) y utilidad de u$s0,41 por acción. Además, anunció el mayor incremento histórico de sus proyecciones anuales para 2026.

Las acciones de Palantir Technologies suben 26% en el mercado después de que la compañía de inteligencia artificial y análisis de datos presentara resultados récord para el segundo trimestre de 2026 que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street.

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La empresa detalló ingresos por u$s1.940 millones, un incremento de 93% respecto al año anterior, y muy por encima de las previsiones de u$s1.810 millones de dólares. La utilidad ajustada fue de u$s0,41 por acción, superando el consenso del mercado de entre u$s0,34 y u$s0,35.

El negocio comercial de Palantir en Estados Unidos volvió a destacar, con ingresos que aumentaron 149% anual hasta u$s764 millones.

Asimismo, la facturación derivada de los acuerdos con el sector público de Estados Unidos sostuvo una fuerte dinámica positiva, con una suba del 90% que llevó la cifra a los u$s809 millones.

La empresa alcanzó además un importante hito financiero al registrar una utilidad neta superior a u$s1.000 millones por primera vez en su historia.

Palantir anuncia el mayor incremento de previsiones de su historia

La empresa respaldó sus positivos números con lo que calificó como el incremento de proyecciones anuales más significativo en la historia de la compañía.

Palantir ahora espera ingresos para todo 2026 de entre u$s8.150 y u$s8.160 millones, frente a su previsión anterior de entre u$s7.650 y u$s7.660 millones, muy por encima de las estimaciones de los analistas.

La firma incrementó además sus proyecciones de flujo de caja libre ajustado a una franja estimada de entre u$s4.500 y u$s4.700 millones. A su vez, la métrica Rule of 40, que mide de forma conjunta la expansión del negocio y el nivel de margen operativo, ascendió hasta un notable 155%.

La compañía de Peter Thiel detalló ingresos por u$s1.940 millones (+93% anual) y utilidad de u$s0,41 por acción.

El director ejecutivo Alex Karp indicó que "este trimestre fue fuera de este mundo: nuestros ingresos comerciales en Estados Unidos crecieron 149% año contra año, nuestros ingresos totales aumentaron 93% año contra año y nuestro Rule of 40 alcanzó 155%."

Cabe precisar que Palantir también se benefició de ganancias no realizadas derivadas de su inversión en SpaceX, las cuales aportaron un modesto impulso a la utilidad por acción bajo normas GAAP tras la exitosa oferta pública inicial de SpaceX a principios de este año.

Panorama sólido

La combinación de resultados financieros récord, un crecimiento acelerado, un fuerte aumento de las previsiones y el tono optimista de la administración impulsó con fuerza el precio de las acciones.

En declaraciones a CNBC, Alex Karp señaló que el fuerte crecimiento de la empresa "parece que continuará al menos durante otros 18 meses", reforzando la confianza de los inversores en que la rápida expansión de Palantir podría mantenerse en el mediano plazo.