Complemento retenido de la AUH: cuándo y cuánto se cobra por presentar la Libreta

La presentación de la Libreta AUH permite acceder al 20% retenido durante 2025. Cuánto se cobra y qué condiciones exige ANSES

La presentación de la Libreta AUH permite acreditar salud, vacunación y escolaridad y habilita el cobro del porcentaje retenido durante el año anterior.

La presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) es un trámite fundamental para quienes perciben esta prestación. A través de este documento, ANSES verifica que se hayan cumplido los controles vinculados con la salud, la vacunación y la escolaridad de los niños y adolescentes.

Uno de los principales motivos por los que las familias deben completar el trámite es la posibilidad de acceder al 20% de la asignación que fue retenido durante el año anterior . El pago no se acredita automáticamente, sino que requiere que la documentación correspondiente sea presentada y validada por el organismo.

Además, cumplir con esta obligación puede ser importante para quienes tienen hijos en edad escolar, ya que la presentación de la Libreta también está vinculada con el acceso a la Ayuda Escolar Anual. Estos son todos los detalles que hay que conocer.

La AUH se paga mensualmente de manera parcial y ANSES retiene el 20% del monto correspondiente hasta que el titular acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas . Ese porcentaje acumulado durante 2025 es el que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta.

El monto final que recibirá cada familia no es idéntico, ya que depende de la cantidad de meses en los que se percibió la asignación durante el período correspondiente y de la situación particular de cada hijo. Por eso, el importe debe consultarse de manera individual en los canales oficiales del organismo.

Una vez que la Libreta es presentada y aprobada, ANSES liquida el dinero retenido. El pago funciona como un complemento al beneficio mensual y representa un ingreso adicional para los titulares que cumplieron con la documentación requerida.

Plazos de cobro: ¿cuánto tarda ANSES en acreditar el dinero tras subir la Libreta?

Después de completar la presentación online, ANSES debe verificar la información cargada antes de habilitar el pago. Por este motivo, la acreditación del complemento no se realiza necesariamente en el mismo momento en que se envía el formulario.

El titular puede consultar el estado de la gestión a través de Mi ANSES, donde se informa si la presentación fue recibida y si existe alguna observación que impida continuar con el proceso. Revisar periódicamente la plataforma permite detectar rápidamente si es necesario corregir algún dato.

Para evitar demoras, es importante que la fotografía de la Libreta sea legible y cumpla con las condiciones solicitadas por ANSES. El organismo exige que el archivo esté en formato JPG, tenga menos de 3 MB y permita visualizar las cuatro esquinas del formulario sin que esté arrugado, borroso o movido.

Requisitos indispensables para habilitar el pago del complemento

La Libreta debe acreditar las condiciones correspondientes a educación, salud y vacunación de cada hijo o persona a cargo por la que se cobra la AUH. Las secciones que correspondan deben ser completadas por las instituciones indicadas antes de enviar el documento.

Para realizar el trámite por internet, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde el apartado "Hijos" y luego "Libreta AUH", puede verificar qué información falta, generar el formulario oficial y descargarlo o enviarlo a su correo electrónico.

Después de imprimir la documentación en una sola hoja, deberá llevarla a la escuela y/o al centro de salud para que sea completada y firmada. Una vez finalizada esta instancia, se debe fotografiar el formulario y cargarlo nuevamente desde Mi ANSES para terminar la presentación. Si existen inconvenientes para subirlo, ANSES permite presentarlo en una oficina sin turno previo.

Ayuda Escolar Anual: cómo influye la presentación de la Libreta para cobrarla

La presentación de la Libreta AUH no solamente permite gestionar el cobro del complemento retenido. También constituye una instancia relevante para acreditar la escolaridad y acceder a la Ayuda Escolar Anual, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para este beneficio.

La documentación educativa incluida en la Libreta sirve para dejar constancia de la asistencia escolar del niño o adolescente. Para completar esta parte, el formulario debe ser presentado en la institución educativa correspondiente, donde se certificará la información solicitada.

De esta manera, una misma gestión permite regularizar las obligaciones vinculadas con la AUH y avanzar con los beneficios asociados. Por eso, ANSES recomienda revisar en Mi ANSES las secciones pendientes de cada hijo y completar la presentación con el formulario generado desde la plataforma oficial.

Presentar la Libreta es, entonces, un paso necesario para recuperar el porcentaje acumulado y mantener acreditadas las condiciones de la prestación. Una vez enviada la documentación, los titulares pueden hacer el seguimiento del trámite desde mi ANSES y aguardar la liquidación correspondiente.