J.P. Morgan insiste en que el BCRA debe comprar reservas y apuesta al regreso al mercado en 2026

El banco ve imprescindible fortalecer el respaldo del Banco Central antes del ciclo electoral de 2027 y destacó el bajo traslado a precios de la reciente suba del dólar.

El banco internacional resaltó el bajo passtrough pasada las elecciones. Depositphotos

En contraposición con la idea de Luis Caputo, JP Morgan consideró que iniciar un sendero sostenido de compra de reservas internacionales debería convertirse en una “prioridad” para el Gobierno de Javier Milei si busca evitar tensiones cambiarias en los dos años que restan de mandato y aprovechar el respaldo financiero de Estados Unidos. En ese marco, el banco también prevé que la Argentina recupere en 2026 el acceso al mercado internacional de deuda para refinanciar los pagos a bonistas privados en moneda extranjera.

“La lección para 2026 es clara: reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027”, señaló la entidad en un informe sobre las perspectivas económicas de la región que fue distribuido entre sus clientes. El diagnóstico del gigante de Wall Street coincide con el de otros analistas que advierten sobre la fragilidad del esquema de reservas del Banco Central y el riesgo que ello implica frente a eventuales episodios de volatilidad interna o externa.

Aun así, el informe también destacó el bajo traslado a precios que tuvo la reciente suba del dólar en la previa electoral y el respaldo político que conserva la administración libertaria tras la victoria de La Libertad Avanza en las urnas. “Quienes defienden la banda cambiaria señalan con acierto su papel en la atenuación del traspaso de la depreciación de la moneda a los precios. El dólar subió un 21% en tres meses, pero la inflación mensual apenas se movió. La desinflación, al parecer, persistirá”, subrayó el banco.

En el frente externo, JP Morgan proyecta que el Tesoro avanzará en operaciones de gestión de pasivos para aliviar los pagos de deuda de cara a 2027, con el objetivo de “recuperar el acceso al mercado en 2026”. A su vez, remarcó que la posibilidad de acumular reservas dependerá en gran parte de la capacidad del país para volver a emitir deuda, algo que ve más factible en la segunda mitad del próximo año.

Qué dijo Luis Caputo sobre la compra de reservas El ministro de economía, Luis Caputo, detalló que la Argentina podría comprar entre u$s7.000 y u$s21.000 millones durante el próximo año, pero depende de la demanda de dinero.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que mantiene conversaciones con bancos internacionales por un crédito de entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, en la antesala del vencimiento de u$s4.200 millones que la Argentina enfrentará en enero. No obstante, aclaró que el monto final aún no está definido ay dejó abierta la posibilidad de refinanciar esos compromisos directamente en el mercado de bonos si el riesgo país continúa descendiendo en las próximas semanas. Luis Caputo Luis Caputo habló el miércoles ante empresarios y despejó dudas sobre reservas Sobre el cierre del informe, JP Morgan analizó las posibles ventajas de avanzar hacia un esquema cambiario más flexible. Afirmó que construir consensos políticos más amplios, eliminar los controles de capital aún vigentes y avanzar con mayor decisión hacia un régimen de flotación permitiría aprovechar mejor el respaldo de Estados Unidos, atraer inversión directa y reconstruir las reservas de cara al ciclo electoral de 2027. Para la entidad, una evolución del marco cambiario ofrecería más beneficios que riesgos, especialmente frente a la necesidad de fortalecer el colchón de divisas en los próximos años.