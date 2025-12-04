Quiénes son los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

El Gobierno renovó la conducción del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto y confirmó la continuidad en la Fuerza Aérea bajo la conducción de Gustavo Valverde.

El Gobierno oficializó este miércoles un recambio profundo en la cúpula de las Fuerzas Armadas que incluye nuevos jefes para el Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto , mientras ratificó a Gustavo Javier Valverde en la Fuerza Aérea, en una reorganización impulsada por el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La confirmación de los nombramientos llegó a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y después fue validada por el presidente Javier Milei. Las autoridades designadas cuentan con décadas de trayectoria en misiones operativas, conducción estratégica y formación del personal militar. El objetivo oficial es consolidar un esquema de mando apoyado en perfiles de amplia experiencia.

Estas decisiones se enmarcan en la transición que dejó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa tras asumir como diputado nacional, lo que abrió paso a una revisión completa de los altos mandos.

A continuación, los perfiles de los oficiales que quedarán al frente de cada fuerza.

El General de División Oscar Santiago Zarich tomará el mando del Ejército Argentino después de desempeñarse como comandante de Adiestramiento y Alistamiento. En esa función encabezó el ejercicio militar “Libertador”, una operación de envergadura que movilizó a unos 2.500 efectivos y 300 vehículos con el objetivo de fortalecer la capacidad logística y actualizar procedimientos operativos.

Oscar Santiago Zarich

Durante ese despliegue afirmó: “Vamos a tomar esta salida del terreno como una forma de entrenarnos. Esa es, siempre, la razón de ser del Ejército y de cualquier Fuerza Armada”.

Zarich egresó del Liceo Militar General Belgrano, integrando la promoción XXXIII, y tuvo bajo su conducción la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia entre 2022 y 2024. Es Oficial de Estado Mayor y posee una maestría en Defensa y Geoestrategia. Además, tuvo roles de jefatura en la Compañía de Cazadores de Monte 19, la Compañía de Comandos 601 y el Regimiento de Infantería Mecanizada 25.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare

El vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare asumirá como jefe del Estado Mayor Conjunto en reemplazo de Xavier Julián Isaac. Formado en la Escuela Naval Militar (a la que ingresó en 1987), desarrolló una carrera centrada en el liderazgo de unidades navales de relevancia estratégica.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare

Comandó el aviso ARA “Suboficial Castillo” dentro de la Patrulla Antártica Naval Combinada con Chile, y estuvo al frente de los destructores ARA “Heroína” y ARA “Almirante Brown”. También encabezó la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral.

Ejerció cargos de conducción educativa y estratégica como director de la Escuela Naval Militar, director de la Escuela de Oficiales y Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

Participó en operaciones en el Golfo Pérsico, donde recibió condecoraciones nacionales e internacionales. Posee formación avanzada en sistemas navales, estrategia militar y dirección estratégica.

Juan Carlos Romay

El contralmirante Juan Carlos Romay quedará al frente de la Armada Argentina luego de la jubilación de Carlos María Allievi. Ingresó como Guardiamarina en 1988 y, desde diciembre de 2024, estuvo a cargo de la Dirección General de Educación, donde impulsó nuevas políticas de formación y actualización profesional.

Juan Carlos Romay

A lo largo de su carrera condujo el buque multipropósito ARA “Punta Alta”, el buque logístico ARA “Patagonia” y la fragata ARA “Libertad”, nave insignia y buque escuela de la Armada.

Además, ocupó puestos de alta responsabilidad como director de la Escuela Naval Militar, director general de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto y director general del Personal y Bienestar de la fuerza.

Cuenta con capacitación en Argentina, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, donde completó una maestría en Relaciones Internacionales en 2018.

Gustavo Javier Valverde

El brigadier mayor Gustavo Javier Valverde fue ratificado como jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Su trayectoria incluye una reconocida carrera como piloto de caza e instructor.

Comenzó su formación en el Liceo Militar General Espejo, en Mendoza, y egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1989. Fue distinguido por su participación en Operaciones Conjuntas y tuvo un rol central como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20.

En 2020 fue designado agregado de Defensa en España, con incumbencias también en Marruecos y Países Bajos.