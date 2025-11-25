J.P. Morgan advierte que una venta masiva de acciones en Wall Street podría traer volatilidad al mercado + Seguir en









La compañía financiera realizó un análisis de los movimientos recientes del mercado, y advirtió sobre los riesgos de flujo bidireccionales.

El análisis de la compañía tras una semana con mucha actividad para el mercado.

La liquidez del mercado mostró un deterioro durante la caída del mercado de acciones, según el análisis de J.P. Morgan. Los futuros de acciones estadounidenses registraron una profundidad de mercado históricamente baja, midiendo aproximadamente entre -1,5 y -2 desviaciones estándar por debajo de los niveles normales.

Esto parte de una actividad significativa la semana pasada, en la que se registraron ventas netas en los futuros KOSPI 200, TAIEX y del Tesoro estadounidense a 2 años, mientras que los futuros S&P TSX 60, Bovespa y Gasoil experimentaron compras netas sustanciales, explica la compañía financiera.

Por otra parte, J.P. Morgan añadió que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) reanudó operaciones y está publicando informes de Compromisos de Comerciantes (COT) en orden cronológico, con los datos más recientes disponibles al 7 de octubre.

Los movimientos y señales que advierte J.P. Morgan Ante este escenario, los Asesores de Comercio de Materias Primas (CTAs) entraron en la debilidad del mercado con posiciones largas en acciones cercanas al máximo y redujeron sus participaciones. El informe resalta esta medida cautelosa, así como que probablemente mantienen una exposición larga en acciones por encima de la media.

En esa línea, J.P. Morgan señala que los riesgos de flujo actualmente son bidireccionales, con señales clave de impulso en las acciones estadounidenses dentro del 2% tanto al alza como a la baja. Mientras tanto, los CTAs mantienen posiciones largas en tasas estadounidenses, pero están sesgados a corto en tasas de EMEA y APAC.