Para Barclays, las reservas netas están más bajas que cuando asumió Javier Milei

De acuerdo con cifras oficiales, cerca del 70% de las compras del BCRA se concentró en el primer año de gestión, en un contexto de dólar alto, derrumbe de la actividad y fuertes restricciones a las importaciones.

Barclays recordó que el 9 de enero de 2026 la Argentina deberá pagar casi u$s3.000 millones

Un informe de Barclays encendió nuevas alarmas sobre la situación de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA). El banco de inversión sostuvo que los bajos niveles actuales no se explican por pagos de deuda en moneda extranjera .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un reporte enviado este lunes a clientes, la entidad afirmó que las reservas netas – excluyendo los desembolsos del FMI– son hoy más bajas que cuando Javier Milei asumió la presidencia, y que esta caída no respondió a una reducción del stock de deuda en dólares.

Caputo suele remarcar que el Gobierno “compró más de u$s29.000 millones”, aunque esa mejora no se vio reflejada en las reservas debido a la cancelación de obligaciones en moneda dura. Sin embargo, Barclays advierte que los datos no convalidan esa explicación.

De acuerdo con cifras oficiales, cerca del 70% de esas compras se concentró en el primer año de gestión, en un contexto de dólar alto, derrumbe de la actividad y fuertes restricciones a las importaciones.

El banco británico subrayó que los buffers externos siguen “muy delgados” y que el Gobierno mostró “intenciones limitadas” para reconstruirlos . Si bien consideró “políticamente defendible” haber pospuesto la acumulación en los primeros meses del programa, la entidad remarcó que esa justificación dejó de ser válida tras las elecciones de medio término .

bcra banco central reservas dolar El banco británico subrayó que los buffers externos siguen “muy delgados” y que el Gobierno mostró “intenciones limitadas”

Reservas más bajas y deuda más alta

El informe detalló que, al inicio de la gestión Milei, las reservas netas estaban en –u$s11.000 millones, y que luego descendieron a –u$s16.000 millones. Esto implica un desvío de u$s13.000 millones respecto de la meta de diciembre establecida con el FMI.

Al comparar reservas y endeudamiento, Barclays concluyó que el deterioro no provino de una mejora del perfil de deuda. En diciembre de 2023, los compromisos con multilaterales y privados sumaban u$s170.000 millones, mientras que en noviembre de 2025 alcanzaron u$s175.000 millones.

Aunque los bonos en manos del sector privado cayeron a US$82.000 millones, este alivio fue compensado por el avance de los Bopreales y los repos del BCRA con bancos internacionales, que aportaron US$12.000 millones adicionales en obligaciones.

Cuántas reservas tiene el BCRA

Barclays destacó que las reservas líquidas –incluido el oro– ascienden a u$s28.000 millones, pero u$s16.000 millones corresponden a depósitos bancarios. Si se descuenta un 30% de esos fondos por riesgo de salida, la liquidez efectiva baja a US$23.000 millones, un monto inferior a los u$s33.000 millones en vencimientos de deuda proyectados entre 2026 y 2027 (bonos más FMI).

“Las reservas siguen bajas incluso en comparación con países de alto rendimiento como Ecuador, Kenia, Nigeria, Egipto y Honduras”, alertó el informe.

Los límites de un REPO y el desafío del 9 de enero

El banco analizó las alternativas bajo estudio para afrontar los pagos del próximo año. Sostuvo que:

Un REPO por u$s3.000 millones cubriría solo una parte del faltante de 2026.

Un canje de los bonos 2029 y 2030 por un título bullet al 9,75% generaría un alivio anual de unos u$s3.000 millones.

Una nueva colocación por entre u$s3.000 y u$s4.000 millones aportaría oxígeno, pero seguiría siendo insuficiente para sostener reservas de forma permanente.

Barclays recordó que el 9 de enero de 2026 la Argentina deberá pagar casi u$s3.000 millones de deuda con privados, equivalentes al 3% de los eurobonos vigentes. Aun así, señaló que los rendimientos en el tramo corto de la curva ya descuentan un alto nivel de cumplimiento.