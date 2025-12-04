Los bonos en dólares extienden ganancias tras declaraciones de Luis Caputo sobre el ofrecimiento de los bancos

Tras los dichos del ministro de Economía sobre una posible recompra de deuda, títulos soberanos vuelven a subir y el mercado pone el foco en el riesgo país y la acumulación de reservas.

Los bonos en dólares extienden ganancias este jueves, luego de las de Luis Caputo sobre las alternativas para afrontar el vencimiento de deuda de enero.

Los títulos soberanos cotizan con leves alzas en Wall Street . Los bonos Globales (emitidos bajo legislación Nueva York) operan todos en verde, aunque con alzas moderadas que no llegan al 0,1%. Los Bonares (de jurisdicción nacional) alternan avances (de hasta 0,5%) y tenues retrocesos (de hasta 0,1%).

El miércoles, el ministro de Economía afirmó que los bancos ofrecieron un REPO por entre u$s6.000 y 7.000 millones y que el Gobierno analizará cuánto de eso tomar en función de las chances que tenga de regresar antes a los mercados internacionales de deuda.

Esto depende de la baja del riesgo país, que se mantiene por arriba de los 600 puntos básicos (el miércoles terminó en 635 unidades). En el mientras tanto, el mercado se entusiasma y extienden las subas de los bonos y el spread de tasas se comprima. Vale recordar que en enero hay un vencimiento de capital por u$s4.200 millones y el mercado pone foco en la aceleración de acumulación de reservas.

" Nos han ofrecido los bancos entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, y veremos cuánto de eso les tomamos. Por ahí cero, por ahí u$s1.000, por ahí u$s2.000, por ahí u$s3.000 ", señaló.

Según explicó, el Tesoro analiza distintos escenarios porque considera que el mercado podría volverse más favorable en el corto plazo. "Creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte del riesgo país. No es fácil el timing en estas cosas", añadió.

El ministro enfatizó que la mejora del riesgo país dependerá de la consolidación de la agenda de reformas. Entre las iniciativas que se impulsarán en los próximos días mencionó la reforma tributaria, la reforma laboral, la ley de Presupuesto y la ley de Presunción de inocencia.

En ese marco, afirmó: "Lo más probable es esperar que el riesgo país vaya a converger a los 300 puntos básicos. Cuándo, no sé: ¿un mes, dos, tres o cuatro? No podemos decir eso". Aun así, reiteró su convicción en la dinámica de fondo del mercado. "En el mediano y largo plazo siempre prevalecen los fundamentos. Siempre", remarcó.

De todos modos, Caputo pidió prudencia respecto de los tiempos y expectativas. "No tenemos la bola de cristal. Pero si se hacen las cosas bien, va a ir bien", enfatizó.

Noticia en desarollo.-