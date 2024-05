Para el economista, uno de los que más escucha Javier Milei, el Gobierno "no tiene ningún apuro" en levantar el cepo cambiario. ¿Qué piensa sobre el plan económico?

"El Gobierno no tiene ningún apuro de sacar el cepo porque tiene que tomar decisiones en un escenario incierto. Los tipos dicen 'me apresuro, se arma y me rajan', el BCRA tiene que comprar dólares", sostuvo De Pablo.