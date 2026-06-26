Junio negro para las Siete Magníficas: perdieron u$s3 billones y hay dudas sobre las perspectivas para la IA

La desconfianza del mercado ante el gasto en inteligencia artificial golpeó a las grandes tecnológicas en junio. En esta nota, el ranking detallado de pérdidas bursátiles de cada compañía.

Las Siete Magníficas, el grupo conformado por Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, atraviesan un junio difícil en bolsa, con una caída acumulada que ya borró cerca de u$s3 billones en capitalización bursátil.

Este desplome masivo se debe principalmente a la desconfianza generalizada de los inversores ante el desorbitado gasto corporativo en Inteligencia Artificial (IA) de las empresas, el cual no está generando los beneficios inmediatos que justifiquen las elevadas valoraciones de esas compañías de Wall Street.

Microsoft encabeza las pérdidas en términos de capitalización bursátil, con u$s723,604 millones en el actual mes, llegando a un valor de u$s2.620 billones. Sus títulos retroceden 21.64% a u$s352,83 en lo que va de junio.

En segundo lugar se ubica Apple, fabricante del iPhone, el cual ha perdido u$s542,110 millones en capitalización bursátil para llegar a u$s4.041 billones. Sus acciones bajan 11.83% y se venden en u$s343,56 por unidad.

En tercer lugar se ubica Amazon, el gigante del comercio electrónico, que registra un descenso en su valor de mercado de u$s469,333 millones para cerrar la jornada del jueves en u$s2.441 billones. Sus acciones descienden 16.12% y se venden en u$s227.

En cuarta posición, Alphabet, la matriz de Google, que borra u$s430,769 millones en valor de mercado para cerrar en u$s4.156 billones. Sus papeles muestran un descenso en junio de 9.58% y cotizan en u$s346,56 en el mercado bursátil de Estados Unidos.

NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para inteligencia artificial (IA), pierde u$s372,680 millones en su valor de capitalización bursátil, para totalizar en u$s4.734 billones. Sus papeles son menores en 7.19% y se venden en u$s195,74.

En sexta posición se ubica Tesla, la automotriz eléctrica de Elon Musk, con una pérdida de u$s227,860 millones y su valor de mercado se ubicó en u$s1.408 billones. Sus acciones retroceden 13.92% a u$s375,12.

Meta Platforms, que en 2021 cambió su nombre de Facebook, anota un descenso de u$s77,544 millones de valor de mercado para llegar a u$s1.378 billones y sus acciones descienden 14.01% a u$s542,87.

Los interrogantes

Ramón de la Rosa, director de Estrategias de Inversión en Actinver, subrayó que “parte de este comportamiento se explica porque el mercado está evaluando con mayor detalle el ritmo de inversión que estas empresas están realizando para competir en inteligencia artificial, nube, centros de datos e infraestructura”.

Agregó que en el último trimestre reportado, el gasto de capital conjunto de las Siete Magníficas ascendió a unos u$s136.000 millones. "Es una inversión relevante para sostener su liderazgo tecnológico, y el mercado está atento a que en los próximos trimestres la inversión se refleje cada vez más en crecimiento de ingresos, eficiencia y rentabilidad".

En el corto plazo, de la Rosa consideró que los títulos de las Siete Magníficas revertirán su tendencia, aunque todo dependerá de los próximos reportes trimestrales.

En ese sentido, agregó que "el punto principal será mostrar que las inversiones en inteligencia artificial e infraestructura están fortaleciendo sus negocios. Si los próximos reportes reflejan crecimiento, mayor eficiencia y una ruta clara de rentabilidad, el mercado podría volver a reconocer más valor en estas emisoras. La atención estará menos en la narrativa y más en la evidencia financiera".