El tranquilo rincón de Santa Fe a orillas del río que es ideal para una escapada de descanso + Agregar ámbito en









Este pequeño rincón santafesino es una gran alternativa para quienes buscan una experiencia tranquila y rodeada de naturaleza.

El pueblo de Santa Fe que vale la pena conocer para descansar de la rutina. Secretaria de Turismo de Santa Fe

No hay que ir muy lejos para encontrar un lugar ideal para el descanso, y el turismo cuenta con muchas opciones cerca de Buenos Aires. Entre ellas, la mayoría suele centrarse en Entre Ríos o Santa Fe, y esta última provincia tiene un rincón tan encantador como rodeado de paz.

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Andino, a simple vista, puede parecer un sitio con poco para ofrecer, pero quienes se animan a conocerlo se llevan una grata experiencia. Con el río Carcarañá como gran protagonista, es una alternativa para quienes buscan relajarse y escapar del ruido de la ciudad.

El río Carcarañá es el gran protagonista de esta pequeña localidad. Turkmenistan Dónde se ubica Andino Pueblo Andino es una localidad perteneciente al departamento de Iriondo, cerca de Rosario, en Santa Fe. Está a 47 kilómetros de la ciudad rosarina y a 140 kilómetros al sudeste de la capital provincial.

Pese a que su nombre suele confundir a quienes lo visitan por su asociación con la Cordillera de los Andes, su origen poco tiene que ver con eso. Es en honor a su fundador, Claudio Andino, quien propuso la trata a finales del siglo XIX y lo logró el 1 de diciembre de 1896.

Qué se puede hacer en Andino Este lugar está más pensado para el descanso, el contacto cercano con la naturaleza y algo de aventura. Tiene un circuito natural para practicar ciclismo de montaña, con un trazado de más de 15 kilómetros de senderos que bordean el río Carcarañá.

También está la Reserva Hídrica Natural, un predio protegido de 80 hectáreas. Sus senderos recorren el área entre el agua y los bosques, además de atravesar varias pendientes y miradores naturales. En el recorrido se pueden observar algunas especies de aves. El río Carcarañá tiene su propio papel protagónico en Andino. Allí se puede realizar pesca deportiva y hay una gran variedad de especies para capturar: bagres, amarillos, bogas, tarariras y dorados. El pueblo invita a conocer sus estructuras y la antigua estación de tren, que aún funciona. Hay construcciones que datan del siglo XX y una gran vida social: suele haber ferias de artesanos y emprendedores locales, así como peñas que reúnen a vecinos del pueblo y de localidades cercanas. Cómo ir hasta Andino Para llegar desde la capital provincial, la distancia es de 140 kilómetros y el viaje demora poco menos de dos horas. Hay que tomar la autopista Rosario-Santa Fe hacia el sur, bajar en la Ruta Provincial 91 y realizar el último tramo de 12 kilómetros antes de ingresar al pueblo. No hay colectivos directos al sitio y, desde Santa Fe capital, es necesario tomar un micro con destino a Rosario que vaya por la Ruta Nacional 11. Hay que bajar en Oliveros y desde ese punto acceder mediante remís o algún servicio interurbano.

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