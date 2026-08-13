Ya no buscan acciones: la sorprendente alternativa de los millonarios para potenciar sus fortunas

Ciertos objetos exclusivos combinan deseo, escasez y demanda internacional, factores que pueden transformar una compra en reserva de valor.

El mundo del lujo reúne piezas únicas, marcas históricas y objetos que pueden adquirir un significado mayor que el de su valor original.

Durante años, pensar en una persona que tiene millones en su cuenta y en sus inversiones llevaba casi de manera automática a imaginar acciones, bonos, propiedades o participaciones empresariales. Pero una parte de los patrimonios más grandes del mundo encontró otra manera de poner el dinero a trabajar, aunque a primera vista parezca un simple gusto caro.

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Bolsos, relojes, automóviles de colección y pinturas dejaron de ocupar únicamente un lugar asociado al lujo y comenzaron a formar parte de estrategias de diversificación patrimonial . La lógica detrás de estas operaciones tiene que ver con comprar algo porque está de moda: la escasez, la procedencia, el estado de conservación y la demanda de otros coleccionistas pueden modificar de manera significativa su precio con el paso del tiempo.

La clave de este tipo de operaciones está en una palabra: escasez . Cuando un producto es difícil de conseguir, tiene una cantidad limitada de unidades y existe un grupo dispuesto a pagar cada vez más por él, su cotización puede despegar del precio original.

El lujo también puede convertirse en una forma de inversión.

Ese mecanismo aparece en distintas categorías del mercado de lujo . Una cartera de una marca determinada, un reloj producido en pocas unidades, un deportivo clásico o una obra de un artista reconocido pueden adquirir un valor muy superior al que tenían cuando fueron comprados.

Los bolsos de Hermès son uno de los casos más conocidos. Modelos como Birkin y Kelly tienen una disponibilidad limitada y, en determinadas circunstancias, acceder a ellos puede requerir esperar o cumplir condiciones específicas de compra. La marca mantiene una producción restringida, un factor que contribuye a sostener el atractivo de sus piezas en el mercado secundario.

El ejemplo más extremo fue el primer Birkin de Jane Birkin. La pieza perteneciente a la actriz y cantante fue subastada por Sotheby's en París por u$s10,1 millones, una cifra que muestra hasta dónde puede llegar la cotización de un objeto cuando se combinan rareza, historia y procedencia.

Modelos que mantienen una fuerte demanda entre compradores de distintos mercados. Web Hermes

Relojes de lujo

El mercado relojero funciona con una lógica similar. Rolex y Patek Philippe, entre otras firmas, cuentan con modelos especialmente buscados cuya disponibilidad puede ser reducida frente al nivel de demanda.

Durante el boom que atravesó el sector entre 2020 y 2022, algunos relojes llegaron a venderse por cifras muy superiores a su precio de lanzamiento. El Rolex Daytona, por ejemplo, alcanzó valores de reventa de hasta tres veces su precio oficial en el momento de mayor fiebre.

Las piezas más codiciadas de la relojería combinan tradición, precisión y una disponibilidad limitada que despierta el interés. Instagram Rolex

Autos exclusivos

Con los automóviles ocurre algo curioso. Un vehículo convencional suele perder valor apenas abandona el concesionario. En cambio, algunos modelos producidos en cantidades muy reducidas pueden recorrer el camino inverso: valer más con los años.

El Ferrari F50 que perteneció a Ralph Lauren sirve como ejemplo. Su propietario original había pagado cerca de un millón de dólares. Una década después, el automóvil fue vendido en una subasta de la Semana del Automóvil de Monterey por u$s9,2 millones.

La fórmula vuelve a repetirse: pocas unidades, una marca con enorme reconocimiento, características particulares y una comunidad de coleccionistas dispuesta a pagar por ejemplares específicos. Otro caso destacado fue un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956 sin restaurar, que alcanzó una oferta de 4,4 millones de euros en una subasta de Artcurial en París.

Los modelos más exclusivos combinan diseño, historia y prestaciones que los convierten en piezas especialmente buscadas por coleccionistas de todo el mundo. Instagram Ferrari

Obras de arte

El arte ocupa un lugar diferente porque la escasez forma parte de su propia naturaleza. Una pintura original de un artista reconocido no puede reproducirse como un producto industrial y, cuando aparece una pieza especialmente buscada, la competencia entre compradores puede disparar su cotización.

A finales de 2025, un retrato de Gustav Klimt fue vendido por u$s236,4 millones en Sotheby's Nueva York, convirtiéndose en la segunda pintura más cara jamás subastada.

Así, para las grandes fortunas, el lujo puede funcionar como algo más que una cuestión de estatus. Un bolso guardado en una caja fuerte, un reloj en una colección privada, un Ferrari en un garaje o un cuadro colgado en una pared pueden convertirse también en activos de colección.

El secreto está en que no todos los objetos caros tienen ese comportamiento: la rareza, la demanda y la historia detrás de cada pieza son las que terminan definiendo cuánto vale realmente.