La CNV aplicó una millonaria multa a una Alyc acusada de usar activos de sus clientes sin autorización

Según detectó el organismo regulador del mercado de capitales, la firma "dispuso de valores negociables pertenecientes a comitentes sin contar con el consentimiento específico exigido por la normativa".

El directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) impuso una de las sanciones más fuertes en la historia del organismo a un Agente de Liquidación y Compensación ( ALyC ), según se informó oficialmente.

"La CNV realizó una investigación donde se acreditó que la ALyC Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. dispuso de valores negociables pertenecientes a comitentes sin contar con el consentimiento específico exigido por la normativa", indicó el organismo regulador.

En un comunicado se señala que " el Directorio resolvió aplicar una multa calculada mediante el criterio de múltiplo sobre el beneficio obtenido , así como la inhabilitación de los directores de la sociedad y la prohibición, tanto para la sociedad como para sus directores, para operar en el mercado, fundado en irregularidades en el manejo de cuentas comitentes de los inversores".

"Cabe destacar que el monto equivale aproximadamente a diez veces la sanción máxima de $100 millones prevista por la Ley, en caso de no aplicarse el criterio de múltiplo establecido por la normativa", añade el comunicado.

El presidente de la CNV, Roberto Silva , destacó que "los incumplimientos menores pueden derivar en advertencias, pero frente a faltas graves la respuesta del regulador será contundente y con sanciones ejemplares”.

El funcionario agregó que “nadie puede disponer de los valores negociables de los inversores sin su autorización”. “Cuando esa confianza se vulnera, el organismo actúa con la severidad que corresponde”, indicó.

"La gravedad de este tipo de conductas no se limita a su eventual impacto patrimonial, sino que también lesiona los principios de custodia, registración y ejecución de instrucciones que estructuran la relación entre los agentes y los inversores", dijo el titular de la CNV.

Anteriormente, la CNV había actuando en un caso similar al resolver el caso de Guardati Torti S.A. y ahora decidió aplicar el mismo criterio. "Frente a incumplimientos graves, la respuesta del regulador es clara y contundente", indicó el organismo regulador.