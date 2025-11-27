La CNV puso un tope a la inversión de los FCI Money Market en cauciones para reducir la volatilidad + Seguir en









La Comisión Nacional de Valores (CNV) fijó un porcentaje máximo para la inversión en cauciones en las carteras de los Fondos Comunes de Dinero (Money Market).

La CNV puso un tope a la inversión de los Money Market que hacían en el mercado de cauciones. Mariano Fuchila

Por recomendación del Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) limitó la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión Money Market en el mercado de cauciones. Fue mediante la RG N° 1092, la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fijó un porcentaje máximo para la inversión en estos instrumentos. La modificación entrará en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"En el marco del permanente monitoreo del mercado que realizan tanto el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como la CNV, se ha observado un incremento significativo en la participación de los Fondos Comunes de Dinero en el mercado de cauciones", detallaron en el comunicado que explica la medida.

En este sentido, se comunicó que fue el BCRA el que advirtió a la CNV de la necesidad de establecer límite a dicha participación ya que consideraron "recomendable para el correcto funcionamiento de la política monetaria". Así lo máximo que pueden invertir en cauciones es el 20% del patrimonio neto de estos Fondos.

Noticia en desarrollo.-

Temas CNV

Caución

FCI