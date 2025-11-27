El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue retrocedió $10 y encadenó su segunda caída consecutiva
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial y los paralelos frenaron racha alcista; S&P Merval y bonos cerraron con subas
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 27 de noviembre
El tipo de cambio informal cayó $10 con respecto al miércoles y acumula dos jornadas consecutivas a la baja. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en terreno negativo.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 27 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.450.
Valor del CCL hoy, jueves 27 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.526,48 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 5,3%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 27 de noviembre
El dólar MEP abre a $1.479,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 27 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 27 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,1, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 27 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.788,81, según Binance.
