El dólar blue retrocedió $10 y encadenó su segunda caída consecutiva

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El tipo de cambio informal cayó $10 con respecto al miércoles y acumula dos jornadas consecutivas a la baja. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en terreno negativo.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.450 .

El dólar CCL cotiza a $1.526,48 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 5,3%.

El dólar MEP abre a $1.479,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,1, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 27 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.788,81, según Binance.