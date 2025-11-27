SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de noviembre 2025 - 16:08

El dólar blue retrocedió $10 y encadenó su segunda caída consecutiva

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conocé a cuánto opera el dólar blue hoy.

Conocé a cuánto opera el dólar blue hoy.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio informal cayó $10 con respecto al miércoles y acumula dos jornadas consecutivas a la baja. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en terreno negativo.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 27 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.450.

Valor del CCL hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.526,48 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 5,3%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar MEP abre a $1.479,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,1, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 27 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.788,81, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias