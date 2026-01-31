Desafios del 2026: cuando internet deja de ser humano

La pregunta relevante para 2026 no es si la IA será más “inteligente”, sino si estamos preparados para habitar -y regular- un entorno cada vez menos humano por defecto.

La inteligencia artificial no razona: predice. Los sistemas argénticos no comprenden contexto humano: optimizan funciones en función del contexto que le han brindado en su entrenamiento.

Algo se está rompiendo en internet y el usuario común ya lo percibe, aunque le cueste articularlo. Cada vez es más difícil encontrar contenido humano, relevante y confiable. Las interacciones se repiten, el ruido se multiplica y la sensación es nítida: la red ya no conversa, simula conversación . No es nostalgia ni una mala racha. Es un cambio estructural profundo en los incentivos, los modelos de negocio y las capacidades tecnológicas.

En los últimos meses volvió a circular la idea -metafórica- de la “muerte de internet”: bots que superan en número a los humanos, contenidos sintéticos de baja calidad y automatización diseñada no para enriquecer la experiencia, sino para crear actividad artificial y engagement sin criterio.

La llamada AI slop no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia lógica de un sistema que hace años optimiza atención, escala interacción y monetiza permanencia. La inteligencia artificial generativa no creó este problema: lo volvió barato, rápido y masivo .

Esta estrategia, sin embargo, no es sostenible en el tiempo. Convertir el ruido, el FOMO y el contenido de baja calidad en combustible del modelo de negocio funciona como un parche transitorio, no como una solución estructural. A corto plazo puede incrementar permanencia y monetización; a mediano plazo erosiona el activo más valioso del sistema: la atención informada y el criterio del usuario.

Si el único camino para sostener el crecimiento es degradar la experiencia, el resultado no es una sociedad más conectada, sino una más dependiente de estímulos constantes y cada vez menos exigente en términos de calidad. El riesgo no es solo la adicción, sino una forma más sutil de empobrecimiento cognitivo: consumir más información, pero comprender menos.

El dato más revelador de este quiebre apareció recientemente en sede judicial: se conoció que el buscador de Google fue deliberadamente degradado para forzar a los usuarios a realizar más búsquedas y, así, mostrar más publicidad. El buscador, creado para encontrar mejor, empezó a encontrar peor por decisión de negocio. No fue un fallo técnico: fue una estrategia.

Ahí se rompe un paradigma fundacional de internet. Los mismos actores que construyeron la promesa de precisión, relevancia y neutralidad algorítmica están dispuestos a sabotear esos valores para sostener un modelo económico agotado. Internet no se degrada por error: se optimiza contra sí misma.

Del contenido a la acción: la revolución que no aparece en pantalla

Mientras el debate público se queda en el contenido basura, el verdadero salto ya ocurrió en silencio. La transición que importa no es de textos mejores o peores, sino de sistemas que dejan de responder para empezar a actuar. La IA generativa fue la interfaz. La revolución real ahora es argéntica: sistemas que deciden, priorizan, ejecutan y operan en tiempo real, muchas veces sin un humano en el circuito.

Ese desplazamiento se vuelve aún más inquietante cuando se lo cruza con la salud mental, en especial la de los adolescentes. Documentos internos y análisis recientes muestran cómo plataformas como Instagram ajustan algoritmos y estrategias para recuperar a ese público clave, incluso cuando eso implica reforzar dinámicas adictivas. Perder a esa generación compromete el crecimiento a largo plazo del negocio. Y eso explica por qué la salud mental queda, sistemáticamente, en segundo plano frente al engagement.

No es casual que, en paralelo, empiecen a aparecer respuestas estatales que recuerdan a otras industrias con externalidades negativas: advertencias sanitarias sobre funciones adictivas en redes sociales, límites de uso para menores, o regulaciones que replican -con años de atraso- lo que ya ocurrió con el tabaco. El problema no es la tecnología en sí, sino los incentivos que gobiernan su diseño. Australia esta la vanguardia de este movimiento y de cerca Nueva York y China tienen sendos proyectos de legislación en curso.

Todo esto reancla una cuestión más profunda que atraviesa derecho, economía y política. La inteligencia artificial no razona: predice. Los sistemas argénticos no comprenden contexto humano: optimizan funciones en función del contexto que le han brindado en su entrenamiento. Cuando se delega criterio, sin entender el mecanismo ni los costes subyacentes según la materia (no es lo mismo en términos de potenciales daños, operar con un agente de ventas que un agente jurídico) lo que se escala no es inteligencia, sino vacío.

Por eso, la pregunta relevante para 2026 no es si la IA será más “inteligente”, sino si estamos preparados para habitar -y regular- un entorno cada vez menos humano por defecto. Los viejos paradigmas de internet se están rompiendo por diseño, no por accidente. Y en ese quiebre se juega algo más que tecnología: se juega el modelo de negocio, quién decide, cómo se decide y en favor de quién. Porque el sistema ya no solo conversa. Opera.