El oro se desploma, el dólar se fortalece y el petróleo sube tras el giro en la Fed

El fortalecimiento del dólar tras la designación de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos provocó una fuerte corrección en el oro y presionó a la baja a los precios del petróleo y otros activos clave.

La designación de Warsh al frente de la Fed impulsó una rápida apreciación del dólar estadounidense

Los precios del oro llegaron a registrar durante la rueda bajas superiores al 7%, aunque ahora recortan la caída y vuelven a superar el umbral de los 5.000 dólares la onza , en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmara la designación de Kevin Warsh como nuevo titular de la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El oro al contado cae un 5,3% hasta los 5.073,34 dólares la onza , mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero retrocedían un 6,1% , hasta los 5.042,56 dólares . La corrección se produjo apenas un día después de que el metal precioso alcanzara un máximo histórico de 5.594,82 dólares .

A pesar del fuerte ajuste diario, el oro se mantiene en camino de cerrar enero con una suba del 15% , lo que representaría su mejor desempeño mensual desde 1999 y la sexta alza consecutiva.

La designación de Warsh al frente de la Fed impulsó una rápida apreciación del dólar estadounidense , que recuperó parte de las pérdidas acumuladas durante la semana y dejó atrás niveles mínimos de los últimos cuatro años.

El índice dólar , que mide el desempeño de la moneda frente a una canasta de seis divisas, subía 0,66% hasta 96,79 puntos . En paralelo, el euro retrocedía un 0,6% , la libra esterlina bajaba 0,5% , y el dólar avanzó 1% frente al yen japonés .

Un dólar más fuerte encarece el precio del oro y otros activos cotizados en moneda estadounidense para los compradores internacionales, lo que contribuyó a profundizar la corrección en los metales preciosos.

Kevin Warsh Kevin Warsh fue nombrado por Trump para encabezar la Fed.

Metales preciosos: toma de ganancias generalizada

La baja del oro se extendió al resto de los metales preciosos, que también registraron fuertes caídas tras una intensa toma de ganancias, luego de varias semanas de subas récord.

La plata al contado se desplomaba un 13,75%, hasta los 98,695 dólares la onza, después de haber alcanzado el jueves un máximo histórico de 121,64 dólares. Aun así, el metal acumula una suba mensual cercana al 40%, encaminándose a su mejor rendimiento mensual.

El platino caía un 13,2%, hasta los 2.271,95 dólares, tras haber tocado un récord de 2.918,80 dólares a comienzos de la semana. En tanto, el paladio retrocedía un 9,8%, hasta los 1.821,25 dólares.

oro petroleo mercados Depositphotos

El petróleo retrocede tras señales de distensión con Irán

Los precios del petróleo arrancaron la jornada operando con bajas cercanas al 1%, aunque ahora se dan vuelta y suben 0,1%. Las variaciones negativas se dieron luego de que Trump dejara abierta la posibilidad de avanzar en un diálogo con Irán sobre su programa nuclear, lo que redujo las preocupaciones por una eventual interrupción del suministro.

El crudo Brent avanza a u$s69,71 por barril, mientras que el contrato más activo descendía hasta u$s68,79. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense opera a u$s65,50 por barril.

Pese a la baja de la jornada, tanto el Brent como el WTI se mantienen en camino de registrar fuertes subas mensuales, las mayores desde 2022 y 2023, respectivamente, impulsadas por las tensiones geopolíticas de las semanas previas.