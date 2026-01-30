Las reservas del BCRA se hundieron u$s1.738 millones por la caída del oro y cierre de mes: perforaron los u$s45.000 millones

La autoridad monetaria compró casi u$s1.200 millones en enero, con su plan de atesoramiento de reservas anunciado a mediados de diciembre.

En el marco del plan de recomposición de reservas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó su vigésima rueda consecutiva con saldo comprador y acumuló adquisiciones por más de u$s1.100 millones en enero .

Este viernes, la autoridad monetaria compró u$s23 millones y cerró la semana con un saldo positivo de u$s179 millones , mientras que en el acumulado mensual el resultado comprador ascendió a u$s1.157 millones .

Sin embargo, pese al fuerte ritmo de compras en el mercado oficial, las reservas brutas internacionales finalizaron la jornada en u$s44.502 millones , tras registrar una caída diaria de u$s1.738 millones y perforar el umbral de los u$s45.000 millones .

De acuerdo con fuentes del BCRA consultadas por Ámbito, el retroceso respondió principalmente a factores de valuación , en especial a la fuerte baja del precio del oro, que retrocedió cerca de 9% , así como también a movimientos estacionales de fin de mes de los bancos vinculados a encajes , que suelen revertirse en los primeros días hábiles del mes siguiente.

Pese a esa dinámica, el balance mensual resultó positivo: las reservas cerraron enero con un incremento neto de u$s3.337 millones , en línea con el programa de atesoramiento de activos que viene implementando la entidad monetaria.

En paralelo, el proceso de acumulación de reservas fue acompañado por un buen desempeño de los bonos soberanos, que registraron subas a lo largo del mes, más allá de las bajas marginales observadas en las últimas dos ruedas de enero. Ese comportamiento permitió mantener al riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 30 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 30 de enero

El dólar CCL cerró a $1.493,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,2%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 30 de enero

El dólar MEP cerró a $1.460,32 y la brecha con el dólar oficial es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 30 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 30 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.499,55, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 30 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.881, según Binance.