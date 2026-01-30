Cuántos dólares necesitas para viajar a los destinos más populares del verano 2026 + Seguir en









Con el atraso cambiario, vacacionar en el exterior no es imposible y cada vez más argentinos lo eligen.

Las playas centroamericanas son uno de los destinos más elegidos para vacacionar. Imagen: Expedia

Con la llegada del verano 2026, muchos argentinos ya están planeando sus vacaciones fuera del país y analizando qué presupuesto en dólares necesitarán para cumplir el sueño de viajar al exterior. Los destinos más buscados combinan playas paradisíacas, aventuras culturales y experiencias distintas que atraen tanto a familias como a parejas y grupos de amigos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los precios de los paquetes turísticos al exterior reflejan la diversidad de oferta para esta temporada: hay opciones cercanas y económicas, viajes completos por Europa, travesías exóticas y safaris, con costos que varían según la duración, los servicios incluidos y las experiencias que propone cada destino.

Sudáfrica Un destino excepcional y no tan concurrido es el país de Sudáfrica. Imagen: Aventura Africa Los 5 lugares más elegidos de este verano Para los argentinos, hay 5 opciones que se impusieron durante este verano por sobre las demás. Todas en el exterior, por lo que será necesario tener dólares ahorrados, o bien saber que se deberá pagar en moneda extranjera.

Crucero por el Mediterráneo Una de las propuestas más completas del verano 2026, ideal para quienes quieren recorrer varios países sin múltiples traslados. El itinerario incluye siete noches en cabina doble con vista al mar, bebidas y Wi-Fi, atravesando puertos de Italia, España y Francia. El precio ronda los u$s3.950 por cabina (aproximadamente u$s1.975 por persona).

Crucero Una opción diferente y relajante son los cruceros con todo incluido. Imagen: Viajando Playa del Carmen, México Clásico destino caribeño con hoteles all inclusive y aguas turquesas. De los más elegidos entre los países del Caribe. El paquete típico para este verano incluye vuelos desde Argentina, traslados y alojamiento de 8 noches, con un valor de alrededor de u$s2.500 por persona en base doble.

Maceió, Brasil La opción más accesible de la lista, ubicada en el nordeste brasileño. Con vuelos charter, traslados y hotel con desayuno incluidos, este viaje cuesta aproximadamente u$s1.650 por persona en base doble, siendo ideal para quienes buscan una experiencia de playa papaya sin gastar tanto. Turquía y Egipto Un paquete extenso que combina historia, cultura y aventura por Estambul, Ankara, Capadocia, El Cairo y un crucero por el Nilo. Incluye vuelos, alojamiento, comidas, excursiones y guía en español, con un costo aproximado de u$s4.690 por persona, pensado para un viaje largo y transformador. Sudáfrica Para los que buscan naturaleza y experiencias únicas, este paquete de 13 días incluye vuelos desde Buenos Aires, safaris en el Parque Kruger, estadías en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, y guías en español. El precio se ubica alrededor de u$s3.980 por persona en base doble. En conjunto, estas cinco opciones muestran que para este verano 2026 se necesita un presupuesto en dólares que puede ir desde alrededor de u$s1.650 hasta casi u$s4.700 por persona, dependiendo del destino, la duración del viaje y los servicios incluidos en cada paquete.

Temas Dólar