El presidente de EEUU, Donald Trump, eligió este viernes al economista y exgobernador de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, para dirigir el banco central de Estados Unidos cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo.
30 de enero 2026 - 09:21
Donald Trump oficializó la elección de Kevin Warsh para presidir la Fed
El exgobernador de la Reserva Federal reemplazará a Jerome Powell a partir de mayo.
Warsh es un crítico frecuente de la Fed por lo que se espera que ponga en práctica su idea de un "cambio de régimen" de política monetaria en un momento en que Trump ha presionado por un mayor control sobre el banco central.
- Noticia en desarrollo.
