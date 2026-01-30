Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 30 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 30 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 30 de enero El dólar CCL cerró a $1.501,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.8%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 30 de enero El dólar MEP cerró a $1.462,39 y la brecha con el dólar oficial es de 1.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 30 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 30 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.502,17, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 30 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.881, según Binance.