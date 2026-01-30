El dólar oficial sube en la última rueda de enero y se dirige a anotar su primera baja mensual desde agosto

El tipo de cambio experimentó un arranque de año particularmente tranquilo, que coincidió con la modificación del esquema cambiario. De todas maneras, también es cierto que durante las últimas jornadas también se observó un ligero cambio en esa tendencia.

El cambio en el esquema de bandas habilitó una mayor compra de reservas por parte del equipo económico.

La modificación del esquema de bandas parece haberle dado pax cambiaria al mercado , el dólar se dirige a cerrar su primer mes a la baja desde agosto de 2025. No solo eso, sino que también permitió consolidar la acumulación de reservas por parte del Banco Central, una tarea pospuesta en reiteradas ocasiones por el equipo económico y que fue responsable en más de una ocasión de generar volatilidad en el tipo de cambio.

En la plaza mayorista, el tipo de cambio opera a $1.448 para la venta, un incremento de $3,5 y su nivel más alto desde el 14 de enero. Aún así, se ubica a 7,9% del techo de la banda, en $1.563. En enero, acumula una baja de $7, equivalente al 0,48% , aunque en la última semana se registra un avance de 1,05%.

En el mercado informal, el dólar blue registra este viernes un nuevo ajuste a la baja : cae $5, y opera $1.470 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $60.

En el sector financiero la tendencia es mixta: el dólar MEP opera a $1.458,72, una baja diaria de 16 centavos y un retroceso mensual de 1,5% . Por su parte, el dólar CCL cae 0,7%, hasta $1.504,14, y anota una baja en enero del 1,1%.

En el mercado de dólar futuro, las primeras operaciones muestran subas generalizadas, con el dólar para marzo pactándose en $1.519.

dolar blue inversiones finanzas Depositphotos

Menor apetito dolarizador: oportunidad para comprar reservas

Según el analista de mercados financieros, Gustavo Ber, el contexto actual muestra un menor apetito por la dolarización y una mayor demanda por títulos en pesos, impulsada por la normalización de la liquidez y tasas que siguen resultando atractivas para los inversores.

En este sentido, el resultado de la licitación de ayer dejó un rollover del 124%, equivalente a $10,34 billones, aunque para eso elevó el nivel de tasas de interés hasta un 42,41% en el tramo más corto.

"Si bien el MECON decidió convalidar tasas más altas que en el secundario, la absorción de liquidez que logra con este rollover la vemos consistente con el plan monetario: los casi $2 billones absorbidos, ya parte del sistema, se sacan de la base monetaria entrado febrero (con caída estacional de la demanda de dinero)", explicaron desde Aurum Valores.

Desde su perspectiva, eso "da margen al BCRA para que siga acumulando reservas (e inyectando pesos como consecuencia) sin generar desestabilizaciones agresivas en las tasas de mercado". En este sentido, el BCRA ayer se hizo de u$s52 millones, estirando la racha compradora a 19 ruedas consecutivas y llevando el acumulado mensual a u$s1.135 millones.