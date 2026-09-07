La economía de la zona euro creció más de lo esperado: el PBI avanzó 0,6% en el segundo trimestre

Eurostat revisó al alza el crecimiento entre abril y junio, frente al 0,4% estimado previamente. En términos interanuales, la actividad aumentó 1,2%, mientras el mercado espera la reunión del BCE de esta semana.

La economía de la eurozona mostró un desempeño mejor al previsto durante el segundo trimestre de 2026 . El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,6% entre abril y junio respecto de los tres meses anteriores, según los datos revisados publicados por Eurostat.

La cifra representó una mejora frente a la estimación preliminar, que había ubicado el avance trimestral en 0,4%. Además, superó las expectativas del mercado: un sondeo de Reuters entre analistas también había anticipado una expansión del 0,4%.

En la comparación interanual, el PBI de la eurozona avanzó 1,2% , dos décimas por encima del cálculo provisional del 1% y también superior al 1% esperado por los analistas. Los nuevos datos llegan a pocos días de una nueva reunión del Banco Central Europeo (BCE) , prevista para este jueves, cuando la autoridad monetaria actualizará sus proyecciones macroeconómicas para la región.

El desempeño fue incluso mayor al considerar al conjunto de la Unión Europea (UE) . Entre abril y junio, el PBI del bloque aumentó 0,7% respecto del trimestre anterior.

Entre los componentes de la actividad, el consumo de los hogares realizó una contribución positiva al crecimiento tanto de la eurozona como de la UE, mientras que el gasto público tuvo una incidencia prácticamente neutra.

La formación bruta de capital fijo no tuvo una contribución significativa en la eurozona y aportó una décima en el conjunto de la Unión Europea. En sentido contrario, la variación de inventarios restó cinco décimas al crecimiento en ambos casos.

El sector externo fue uno de los principales motores del período. La diferencia entre exportaciones e importaciones aportó nueve décimas al crecimiento de la eurozona y ocho décimas en el conjunto de la UE.

Qué países crecieron más

El desempeño volvió a mostrar importantes diferencias entre los países que integran el bloque. Irlanda encabezó el crecimiento, con una expansión trimestral del 10,2%, seguida por Eslovenia, con 1,8%, y Lituania, con 1,7%.

En el extremo contrario se ubicó Austria, con una contracción del 0,1%, el único país que registró una caída entre los relevados. Los datos refuerzan así las señales de recuperación de la economía europea y llegan en la antesala de una nueva definición del BCE.

En sus últimas previsiones, la autoridad monetaria contemplaba un crecimiento promedio de la economía de la eurozona de 0,8% para 2026, 1,2% para 2027 y 1,5% para 2028. Esas estimaciones volverán a estar bajo la lupa este jueves, cuando el organismo presente su actualización del escenario macroeconómico.