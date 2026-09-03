Mercosur aun no define cómo distribuir las cuotas de exportaciones por el acuerdo con la UE + Agregar ámbito en









Los cancilleres se reunieron en Montevideo en un clima de diálogo, aunque persisten las tensiones entre Brasil y Argentina.

Sigue sin haber acuerdo en Mercosur por las cuotas de exportación a la UE

Los cancilleres del Mercosur avanzaron este miércoles en Montevideo en la discusión sobre las cuotas de exportación hacia la Unión Europea (UE), aunque todavía no lograron alcanzar un acuerdo sobre cómo distribuirlas entre los países miembros. El encuentro se desarrolló en un clima que Uruguay calificó como “fraterno”, pese a las recientes tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil.

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La reunión fue convocada por Uruguay y se extendió durante más de tres horas. Participaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, quienes analizaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del bloque regional.

El encuentro tuvo lugar semanas después del fuerte cruce entre los gobiernos de Argentina y Brasil. En agosto, el presidente Javier Milei había acusado de “ladrón” y “corrupto” a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que profundizó las diferencias entre ambos países.

Sin embargo, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, destacó el tono de la reunión: “Extraordinario, franco y fraterno clima de la reunión”. También aseguró que “ningún aspecto del Mercosur se ha detenido a pesar de los desencuentros”.

El desacuerdo que frena las exportaciones de Mercosur a la UE. X Mercosur aún no define el reparto de cuotas con la UE Uno de los principales temas fue la distribución de las cuotas previstas en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE. El pacto comenzará a aplicarse de manera provisional en los próximos meses, después de más de 25 años de negociaciones.

La Unión Europea establece determinados volúmenes de importación que cuentan con beneficios arancelarios. Ahora, los países del Mercosur deben acordar cómo repartir esos cupos entre sus integrantes. “No hay unanimidad” para establecer las cuotas, explicó Lubetkin. Argentina, Brasil y Uruguay se encuentran actualmente más cerca de una posición común, mientras que Paraguay mantiene una postura más alejada del consenso. Hasta que no exista una distribución acordada, los cupos disponibles se asignan según el orden en que se solicitan. El acuerdo comercial comenzó a regir de manera provisional en enero, aunque su aplicación definitiva todavía depende de un proceso judicial en Europa que cuestiona su legalidad. Ante la falta de consenso, los cancilleres acordaron volver a reunirse presencialmente en Montevideo dentro de un plazo de entre 45 y 60 días. El objetivo será intentar cerrar finalmente el esquema de distribución de las cuotas.