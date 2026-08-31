Las exportaciones a la Unión Europea saltaron casi 20%, impulsadas por el acuerdo comercial

El tratado impulsa envíos con arancel cero para bienes industriales y liberación para el 82% de productos agrícolas. Miel, carne vacuna, langostinos y biocombustibles muestran un fuerte crecimiento y optimización de cupos.

Las exportaciones de la Argentina hacia la Unión Europea saltaron un 19% en los primeros siete meses del año , sumando un volumen total de u$s5.191 millones.

Los datos provienen del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En el detalle del reporte, se destaca que los envíos a los 31 países que conforman el bloque europeo entre enero y julio incorporaron u$s 861 millones más que los realizados en el mismo periodo del año pasado (u$s4.365 millones), lo cuál representa el tercer mayor nivel exportador de los últimos 14 años y el más alto desde 2022.

La expansión responde a la puesta en marcha del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente desde el 1º de mayo. El esquema dispone el arancel cero para la totalidad de los bienes industriales y fija la liberación del 82% para los productos agrícolas que ingresan al mercado europeo.

Cabe señalar que el informe expone que el impacto de las nuevas condiciones comerciales se evidenció con mayor fuerza en el trimestre mayo-julio de 2026, lapso que coincide con el inicio de la vigencia del acuerdo.

Durante estos tres meses, las exportaciones con destino europeo ascendieron a u$s2.476 millones, un salto de 13,1% interanual , convirtiéndose en el mejor trimestre de exportaciones desde 2022.

El buen desempeño de las ventas externas se advierte en la rápida utilización de las cuotas sin arancel fijadas por el acuerdo. Al 29 de julio de este año, los exportadores locales agotaron el cupo asignado para la exportación de huevos y cubrió casi la totalidad del cupo de albúmina.

El desglose de los sectores

Así, la Argentina proporciona actualmente más del 70% del cupo de miel, más de la mitad del etanol y más de un tercio del arroz otorgado al bloque. En el sector de la carne, el país cubre casi un tercio del cupo de carne bovina fresca y el 7% de la congelada.

Entre aquellos sectores con mejor desempeño inmediato y dinamismo se resalta el caso de la miel, cuyas exportaciones superaron en un 88,4% el promedio de los últimos cinco años. Cabe precisar que esta escalada responde al beneficio introducido por el acuerdo, que contempla un arancel del 0% intra-cuota para un contingente que alcanzará progresivamente las 45.000 toneladas.

Entre aquellos sectores con mejor desempeño inmediato y dinamismo se resalta el caso de la miel, cuyas exportaciones superaron en un 88,4% el promedio de los últimos cinco años.

En cuánto al complejo pesquero, la merluza se vio favorecida por el fin de los aranceles de ingreso que se ubicaban entre el 8% y el 15%. Por el otro, los langostinos ingresaron en un cronograma de desgravación progresiva a cinco años, con una baja inicial del 20% en la tasa base fijada para este período.

El sector ganadero es otro de los grandes beneficiados en este esquema. Las exportaciones de carne vacuna realizadas dentro de la tradicional Cuota Hilton dejaron de pagar el arancel del 20% para ingresar libre de derechos. Asimismo, el acuerdo incorporó cupos adicionales para carne fresca (6.050 toneladas) y congelada (4.950 toneladas) con un arancel preferencial intra-cuota del 7,5% para el Mercosur.

El informe de la BCR detalló que economías regionales como los limones, el tabaco y la lana peinada tendrán bajas arancelarias graduales y más moderadas durante el primer año. El sector de biocombustibles reactivó sus envíos de biodiésel a Europa en junio y julio, generando ingresos por más de u$s110 millones.

El informe de la BCR detalló que economías regionales como los limones, el tabaco y la lana peinada tendrán bajas arancelarias graduales y más moderadas durante el primer año.

Cuáles serán los factores determinantes para el éxito a largo plazo del acuerdo, según la BCR

El informe destacó que ese repunte estuvo favorecido por la baja de la propuesta europea que buscaba clasificar a la soja como un cultivo de alto riesgo de cambio de suelo (ILUC), una medida regulatoria que también beneficia directamente a las ventas de harina de soja, al petróleo crudo y al complejo manicero.

Más allá del fuerte impacto regulatorio del acuerdo sobre los márgenes de ganancia de aquellas empresas exportadoras, la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que el devenir de los precios internacionales, la demanda del bloque europeo, la estacionalidad y el ritmo de producción local continuarán siendo los factores determinantes para el éxito a largo plazo de esta alianza comercial.