Europa pone a ChatGPT bajo la lupa: nuevas reglas y mayor control para OpenAI

La Unión Europea clasificó al chatbot de OpenAI como plataforma en línea de gran tamaño. La medida obliga a la empresa a ajustarse a nuevas exigencias de transparencia, moderación y evaluación de riesgos.

La Comisión Europea incluyó a ChatGPT entre las plataformas en línea de gran tamaño alcanzadas por las obligaciones más estrictas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) . La decisión convierte al chatbot de inteligencia artificial de OpenAI en el primero de su tipo en quedar bajo este nivel de supervisión dentro de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario considera que ChatGPT funciona como un servicio híbrido que, bajo las reglas de la DSA, también reúne las condiciones para ser considerado un motor de búsqueda. La misma clasificación alcanzó a Roblox y Reddit , debido a que ambas plataformas permiten a sus usuarios publicar y distribuir contenidos propios y de terceros a gran escala. Según la normativa europea, ese alcance justifica un mayor nivel de supervisión.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia , Henna Virkkunen , destacó el nuevo esquema de control: “Estas nuevas designaciones significan que ChatGPT, Reddit y Roblox tendrán ahora un nivel más alto de control y rendición de cuentas en la Unión Europea, en línea con su gran impacto en nuestros ciudadanos y la sociedad".

"Seguimos observando de cerca el panorama digital y no dudaremos en designar cualquier plataforma que cumpla el umbral para una supervisión reforzada en virtud de la Ley de Servicios Digitales”, sentenció.

ChatGPT, Reddit y Roblox ya estaban alcanzados por las obligaciones generales de la DSA. Sin embargo, los tres servicios declararon que superan los 45 millones de usuarios mensuales promedio en la Unión Europea , el umbral establecido por la legislación para ser considerados plataformas de muy gran tamaño.

A partir de ahora, deberán evaluar y reducir los riesgos sistémicos asociados a sus servicios y algoritmos. Entre ellos se encuentran:

La difusión de contenidos ilícitos.

Los efectos negativos sobre los menores .

. El impacto sobre el bienestar físico y mental de los usuarios.

Los riesgos para los derechos fundamentales .

. La incidencia sobre los procesos electorales .

. Las amenazas a la seguridad pública.

Las tres compañías tendrán cuatro meses para implementar de manera efectiva las nuevas obligaciones.

La designación también amplía las facultades de la Comisión Europea, que podrá investigar las tecnologías que permiten el funcionamiento de estos servicios y otros sistemas relacionados. Para supervisar el cumplimiento, el organismo trabajará junto con las autoridades nacionales de los países donde están radicadas las compañías.

En el caso de ChatGPT y Reddit, la Comisión Europea coordinará las tareas con la Coimisiún na Meán, el organismo irlandés encargado de los servicios digitales. Para Roblox, la cooperación será con la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) de los Países Bajos.

La ofensiva europea contra las grandes plataformas tecnológicas

La incorporación de ChatGPT se produce mientras Bruselas profundiza la aplicación de la DSA sobre las principales compañías tecnológicas. Hasta el momento, la Comisión Europea designó 28 servicios digitales como plataformas de gran tamaño, entre ellos App Store, Facebook, Google Maps, Google Play, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, X, Wikipedia, YouTube, Bing, Google Search, TikTok y WhatsApp.

El Ejecutivo comunitario mantiene investigaciones sobre varios de estos servicios por posibles incumplimientos vinculados con el bienestar de los usuarios, la protección de derechos fundamentales y la moderación de contenidos ilícitos.

Uno de los casos más recientes involucra a Meta. La Comisión concluyó preliminarmente que la compañía incumple la DSA por el supuesto “diseño adictivo” de Instagram y Facebook. Según el organismo, la empresa de Mark Zuckerberg debería modificar la arquitectura de ambas plataformas y desactivar por defecto funciones como la reproducción automática de videos y el desplazamiento infinito.

ChatGPT, bajo las restricciones más fuertes de la Ley de Servicios Digitales. Pexels

Se trata de la segunda advertencia de la Comisión contra Meta dentro de la misma investigación. En abril, el organismo había señalado preliminarmente que la compañía incumplía la normativa al no impedir de manera efectiva el acceso de menores de 13 años a sus plataformas.

Bruselas también emitió conclusiones similares en investigaciones sobre TikTok y X, en una ofensiva que eleva el costo potencial de incumplir las nuevas reglas europeas. La DSA contempla multas de hasta el 6% de los ingresos anuales mundiales de una empresa y, en los casos más graves, la posibilidad de exigir la suspensión de sus operaciones dentro de la Unión Europea.