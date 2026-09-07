Adiós al auto nacional barato: por qué los modelos más económicos dejaron de liderar las ventas + Agregar ámbito en









Por primera vez en años, ningún vehículo fabricado en el país comanda el ranking de precios más accesibles, marcando un giro en las preferencias del mercado.

Hubo cambios en el listado de los autos más económicos del país Depositphotos

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. A diferencia de lo que ocurría años atrás, hoy los vehículos más accesibles dejaron de ser protagonistas en los rankings de patentamientos. Según las últimas estadísticas, ninguno de los diez autos más baratos del país figura entre los diez modelos más vendidos, una situación inédita si se la compara con la era de los clásicos low-cost.

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Durante ese período, modelos como el Volkswagen Gol, Chevrolet Classic, Renault Clio o Toyota Etios dominaban tanto el ranking de precios como el de ventas. Eran opciones económicas, simples y masivas, que concentraban gran parte de la demanda. Ese esquema, sin embargo, parece haber quedado atrás.

Un nuevo mapa de precios y demanda En septiembre de 2026, la lista de los 0km más baratos muestra una fuerte presencia de modelos de entrada de gama, algunos de ellos eléctricos o provenientes de nuevas marcas, pero con escasa incidencia en los volúmenes de patentamientos.

El JMEV Easy 3 es el auto más barato del país. El ranking actualizado es el siguiente:

JMEV Easy 3: $25.012.000

$25.012.000 Hyundai HB20: $27.990.000

$27.990.000 Renault Kwid: $28.300.000

$28.300.000 Volkswagen Polo Robust: $30.222.550

$30.222.550 Fiat Mobi: $30.280.000

$30.280.000 Chevrolet Onix: $32.457.900

$32.457.900 Kaiyi X3: $32.560.000

$32.560.000 Fiat Fiorino: $33.180.000

$33.180.000 Jac S2: $33.892.000

$33.892.000 Fiat Argo: $34.100.000 Qué explica este cambio en el mercado La ausencia de coincidencias entre los autos más baratos y los más vendidos refleja un cambio en el comportamiento del consumidor. Hoy, factores como el equipamiento, la tecnología, el diseño y las opciones de financiación pesan tanto o más que el precio inicial.

Además, el crecimiento de los SUV y de segmentos intermedios desplazó a los vehículos más básicos del centro de la escena. Incluso dentro de las gamas de entrada, muchos modelos quedaron relegados frente a propuestas más completas, aunque impliquen un mayor desembolso.