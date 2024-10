La elección en EEUU, bajo la mirada de Wall Street: qué aconsejan los analistas ante el duelo entre Donal Trump y Kamala Harris

Las encuestas por ahora dan una paridad cabeza a cabeza entre Harris y Trump. Los últimos movimientos del mercado sugieren que los gestores de carteras están optando por posiciones defensivas en modo "wait and see".

Aunque según los analistas no se debe necesariamente a la proximidad de las elecciones, sino que influyen factores externos como el mercado asiático y las tensiones geopolíticas.