Ranking de autos 0km: cuáles son los 10 modelos más baratos desde $28 millones

Las automotrices intensificaron las promociones y los planes de financiación para impulsar las ventas antes de fin de año. Los vehículos importados ganan protagonismo y modifican el ranking de los modelos más económicos del mercado.

El mercado automotor ingresa en las últimas semanas de 2026

El mercado automotor argentino atraviesa la recta final de 2026 con descuentos, promociones y nuevas alternativas de financiación . Las terminales y los importadores buscan mejorar sus resultados comerciales en un año marcado por una demanda inferior a las expectativas y una mayor competencia entre marcas.

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La llegada de nuevos vehículos, especialmente de origen asiático, modificó la oferta disponible y permitió que algunos modelos eléctricos e híbridos comenzaran a competir directamente con los automóviles tradicionales de entrada de gama.

Sin embargo, los patentamientos acumulan una caída cercana al 13% respecto de 2025 , un escenario que llevó a las compañías a reforzar sus estrategias para reducir inventarios y estimular las operaciones durante noviembre y diciembre.

Uno de los principales cambios del año fue el crecimiento de los vehículos importados frente a los de producción nacional. La apertura comercial y los beneficios establecidos para determinados modelos electrificados ampliaron las opciones para los consumidores, aunque todavía no consiguieron revertir la tendencia negativa de las ventas.

A pesar de la mayor variedad de modelos y de las promociones vigentes, comprar un auto nuevo continúa representando un esfuerzo económico considerable para buena parte de los argentinos .

Actualmente, el vehículo más económico del mercado tiene un precio apenas superior a los $28 millones. Como referencia, los datos salariales citados por el INDEC y relevamientos oficiales ubican el ingreso promedio en torno a $1.104.227, mientras que la mediana salarial ronda los $900.000.

Esta diferencia refleja las dificultades de acceso al 0km, incluso entre los modelos más accesibles.

Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina en noviembre de 2026

El listado de noviembre presenta una particularidad: un vehículo completamente eléctrico ocupa el primer puesto, por delante de varios modelos nafteros que históricamente encabezaron este segmento.

Estos son los diez automóviles con los precios de entrada más bajos, según los valores de lista informados para el mes.

1. JMEV Easy 3 – $28.013.000

El pequeño vehículo 100% eléctrico, comercializado en Argentina por el Grupo Antelo, se posiciona como el 0 km más económico de noviembre. Su llegada refleja el avance de las nuevas marcas en el segmento de acceso.

2. Hyundai HB20 – desde $28.500.000

El modelo de la automotriz surcoreana ocupa el segundo lugar. Está disponible con carrocerías hatchback y sedán, además de distintas configuraciones de equipamiento.

3. Renault Kwid – $28.580.000

El compacto de la marca francesa continúa entre los vehículos de menor precio. Se ofrece en dos versiones que, durante noviembre, comparten el mismo valor de lista.

4. Volkswagen Polo – desde $30.373.650

La incorporación de la variante Robust permitió ampliar la oferta del hatchback y establecer un precio de entrada más competitivo dentro del segmento.

5. Fiat Mobi – $30.440.000

Importado desde Brasil, el modelo urbano mantiene su presencia entre los más accesibles. Actualmente se comercializa en la configuración Trekking.

6. JAC S2 – desde $32.708.500

El SUV compacto de origen chino se destaca por ser el único vehículo de su categoría entre los diez modelos más baratos. Su precio lo ubica como una alternativa frente a los hatchbacks tradicionales.

7. Chevrolet Onix – desde $32.782.900

El modelo de entrada de gama de Chevrolet conserva un lugar dentro del ranking. La marca también busca fortalecer su posicionamiento comercial mediante diferentes propuestas de financiación.

8. Citroën C3 – desde $34.180.000

Con una carrocería de estilo aventurero y producción brasileña, el hatchback se mantiene entre las opciones de menor precio. Durante noviembre, la automotriz acompaña su comercialización con planes financieros.

9. MG 3 – desde $34.263.000

El compacto de la marca china ingresa al listado con su versión equipada con motor naftero. La gama también dispone de una alternativa híbrida.

10. Suzuki Swift Hybrid – $34.361.600

El renovado hatchback japonés cierra el ranking. Su sistema de electrificación lo convierte en otra de las propuestas que buscan combinar eficiencia y un precio competitivo.

La diferencia entre el primer y el décimo vehículo de la lista es de $6.348.600, una brecha que muestra la diversidad de alternativas disponibles dentro del segmento más económico.

Más allá de los valores oficiales, las automotrices mantienen promociones, descuentos puntuales y planes de financiación que pueden modificar el costo final de compra según la marca, el concesionario y las condiciones comerciales.

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, la competencia por captar compradores se intensifica. El desafío del sector será transformar la mayor oferta de modelos y las condiciones comerciales más flexibles en una recuperación sostenida de los patentamientos.