Anthropic avanza con su salida a la bolsa y apunta a una valuación de hasta u$s 1,4 billones

La compañía detrás de Claude busca recaudar hasta u$s 64.400 millones en el Nasdaq. La cifra queda por debajo de lo que esperaban algunos inversores y llega en el peor momento del año para las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Anthropic eligió el momento menos amable para golpear la puerta de Wall Street. Con el apetito por la inteligencia artificial en retirada, la compañía avanza con su oferta pública inicial (OPI) con una valuación de hasta u$s 1,4 billones, algo por debajo de lo que esperaban algunos inversores.

El laboratorio y algunos de sus inversores apuntan a recaudar hasta u$s64.400 millones con la venta de 825 millones de acciones , a un precio máximo de u$s 78 por papel. En paralelo, Anthropic sumará u$s26.000 millones mediante una colocación privada separada con inversores clave como Google, de Alphabet, Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD).

En números, la operación se resume así: una valuación de hasta u$s 1,4 billones sobre base totalmente diluida, que se reduce a alrededor de u$s 1 billón sin diluir; una oferta de 825 millones de acciones a un máximo de u$s78, por hasta u$s 64.400 millones; una colocación privada paralela por u$s26.000 millones, y un debut previsto para la semana del 16 de noviembre en el Nasdaq Global Select Market.

La presencia de Nvidia trae su costado incómodo. Según Reuters, el fabricante de chips se sumó al acuerdo mientras el FBI investiga la relación extramatrimonial de su director ejecutivo, Jensen Huang , con una mujer china presuntamente espía de Pekín. El caso también derivó en una investigación interna en la compañía.

En este escenario, comienza la gira de presentación de una venta de acciones que el mercado ya anticipa como histórica. Se espera que fije un parámetro para todo el sector, después de años de expectativa que canalizaron una avalancha de capital hacia las empresas de IA.

Archivo. Anthropic medirá le interés verdadero en el sector.

La caída en las expectativas

En algún momento, los inversores llegaron a hablar de una valuación de hasta u$s2 billones. Desde entonces, las expectativas se fueron desinflando por los fuertes compromisos de infraestructura de la empresa y los vaivenes de las acciones ligadas a la IA. Según había informado Reuters, u$s 1,5 billones ya se consideraba el techo del rango.

El documento presentado por la empresa oscila entre la épica y la advertencia. Por un lado, habla de “dar paso a una era de milagros”, aunque también alerta sobre los riesgos existenciales para la humanidad intrínsecos al desarrollo de la Inteligencia Artificial.

La desconfianza en el sector

La segunda mitad del año llegó con un ajuste de cuentas para la IA. Las dudas comenzaron a girar sobre si la rentabilidad alcanzará para justificar un gasto descomunal y una deuda cada vez más cara en un contexto de tasas altas. Las dudas sobre la sostenibilidad del ciclo también crecen: preocupan los acuerdos de financiamiento circular, el riesgo de sobrecapacidad en infraestructura y la velocidad con la que las empresas logran convertir sus inversiones en IA en ingresos.

El pasado jueves, el Nasdaq sufrió su mayor caída diaria en 19 meses y se evaporaron billones de dólares en valor de mercado. El detonante fue el temor a un mayor escrutinio sobre la IA, sobre todo en la construcción de centros de datos, tras el fuerte avance demócrata en las elecciones de medio término.

En el expediente hay también un guiño político. Las elecciones se leyeron como un revés para una Casa Blanca que apoyó con energía el desarrollo de la IA y se opuso a regularla. Aun así, según consignó Reuters, Anthropic usó en varios pasajes de su solicitud el término “Superinteligencia”, el nombre que prefiere el presidente Donald Trump para esta tecnología.

El folleto, de todos modos, no esconde los riesgos. Advierte que los competidores podrían tomar ventaja si desarrollan modelos más rápido y que los avances de la IA podrían superar la capacidad de Anthropic para implementar medidas de seguridad adecuadas. “Nuestros modelos se han comportado en el pasado, y pueden comportarse en el futuro, de maneras no intencionadas, desalineadas o autónomas, incluso realizando acciones perjudiciales que ningún usuario o tercero ha ordenado”, reconoció la compañía en su último prospecto.

El calendario de la salida a la bolsa

El plan de Anthropic marca una salida antes del día de Acción de Gracias en Estados Unidos, a celebrarse el próximo 26 de noviembre. De esta manera, marcar la campaña formal de marketing a principios de esta semana, apenas vencido el plazo de 15 días posterior a la presentación pública del mes pasado, la deja en condiciones de fijar el precio y debutar en el Nasdaq Global Select Market la semana del 16 de noviembre.

La gira en busca de inversores tendrá que despejar varios fantasmas que crecieron a medida que avanzaba el proceso. El crecimiento de los ingresos trimestrales se desaceleró hacia el final del tercer trimestre. Los centros de datos que le proveen potencia de cálculo podrían quedar ante un punto de inflexión por el triunfo demócrata, el mismo que desató la venta masiva de la semana pasada.

Además, la preocupación por la seguridad de la IA sigue en aumento: aunque Anthropic es una de las principales defensoras de frenar el desarrollo de los modelos más avanzados, los demócratas escépticos podrían empujar intervenciones distintas de las que prefiere la empresa.

Un precio con margen para negociar

Los documentos presentados por Anthropic dejaron espacios en blanco que sugerían un rango de precios posible. La señal indica que la compañía quiere que los inversores puedan expresar su entusiasmo o su indiferencia, y no solo decidir si entran o no. Es lo opuesto a lo que hizo SpaceX en junio, cuando recaudó u$s 86.200 millones con un precio fijo que no dejaba margen para negociar.

La volatilidad de las acciones de IA durante la campaña puede ser decisiva para que las ofertas lleguen al techo del rango. La fuerte caída dejó a muchos compradores con pérdidas en sus carteras y menos dispuestos a sumar exposición a acciones nuevas, que suelen ser más riesgosas. Aun así, para algunos inversores el riesgo mayor es otro: quedarse afuera de la que podría ser la salida a bolsa más grande de la historia y pagarlo en su rendimiento anual.